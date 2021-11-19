【北交所】首批８隻北交所主題基金今開售

《經濟通通訊社１９日專訊》首批８隻北交所主題基金將於今日正式發售，單隻首募限額均

為５億元（人民幣．下同），最低１元就可認購。

業內人士認為，北交所主題基金的正式發售將給北交所市場注入長線資金。相較個人直接參

與北交所交易，借道公募基金等產品可做到「雙減」：一是減低門檻，只需１元即可參與其中；

二是減低單隻股票的持有風險。

從發售時間看，易方達、華夏、嘉實、萬家、大成５家基金公司旗下的北交所主題基金發行

日期定為１１月１９日至２５日，募集時間為５個工作日；廣發、匯添富、南方３家基金公司旗

下的北交所主題基金擬於１１月１９日至１２月２日發行，發行時間為１０個工作日。

從基金產品設計情況看，首批北交所主題基金產品均設計為「兩年定期開放」或「兩年持有

期」，基金將以不低於非現金基金資產８０％的比例投向北交所市場。

從投資範圍看，首批北交所主題基金設置的投資範圍大體相似，均可參與北交所上市股票的

戰略配售，也可通過打新、定增及二級市場買賣等方式參與北交所投資。

從風險收益特徵看，首批北交所主題基金皆為混合型基金，風險收益低於股票型基金，高於

債券型基金和貨幣市場基金。部分基金將產品風險等級定為Ｒ４級別。（ｌｃ）

