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即市新聞

19/11/2021 11:33

【內房困局】標普：未來一年內房違約料續增，政府或微調樓市政策

　　《經濟通通訊社１９日專訊》標普全球評級１１月１８日發布信用答疑報告，分析恒大
（０３３３３）事件對整體內地房企的影響。標普指出恒大集團的流動性壓力、國內的限制性政
策、以及近來出現的一些違約案例，導致很多內房企業的境外融資渠道關閉，預計未來半年至一
年房企違約事件會繼續增加，而政府或適當微調樓市政策來管控風險。
　　在《為何恒大集團遭遇困境，中國房企普感寒意》的報告中，標普全球評級信用分析師表示
，政府出台樓市收緊政策，導致市場下行，但此輪下行不同於過往的市場修正，由於政策已經導
致一些開發商違約，加上一些開發商的流動性管理水平不足及其對隱性債務的依賴，加劇了市場
壓力。大量使用表外債務或未經披露的隱性債務，也導致難以摸清發行人真實的債務到期狀況。
標普預計，未來６－１２個月中國開發商違約的情況將增多。
　　標普認為，此次行業下行是受政策驅動所致，儘管中央政府將大體保持政策方向不變，但預
計監管部門將會微調相關措施和政策，確保壓力點不會受壓過猛，以管控內房債務危機的蔓延風
險。而投資者最關注的是政策將何時放鬆，並希望了解這些舉措是否足以穩定房地產市場。
（ｄｗ）

　

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