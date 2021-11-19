【大國博弈】普京：俄中關係處歷來最佳，西方國家正試圖挑撥離間

《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯總統普京出席外交部委員會會議時說，俄中關係達到有

史以來最高水平，具有全面戰略夥伴關係的特點，可以說是「２１世紀國家間有效合作的典範」

，但不是所有人都喜聞樂見，一些西方國家正試圖挑撥莫斯科和北京的關係，俄方對此看得非常

清楚。

普京續指，俄國將與的中國一起繼續擴大在政治、經濟和其他領域的合作，加強在國際舞台

上的協調行動。（ｊｔ）

