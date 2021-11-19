《神州縱橫－凌昆》百年奮鬥開新局

《神州縱橫》中共六中全會通過了黨史上第三個「歷史協議」，回顧了建黨百年來的發展與

經驗。在百周年之際作此檢視確合適不過，對展望今後更十分重要。



＊百年歷程帶來巨變＊



「協議」對百年黨史有三個重點總結：改變中國、改變世界和創造了人類文明新形態。這確

是準確到位的簡概描述。在改變中國方面，百年歷程涵蓋了革命、立國及初步建設等階段，期間

中國由站起來走到初步富起來強起來。目前中國已是全球最大經濟體（按購買力平價計），最大

貿易國和擁有最齊備的工業體系者，以中國製造、建造及創造等「三造」聞名於世。民生方面則

已由溫飽達到全面小康的初步富足。在改變世界方面，中國崛起正開始衝擊世界的西方主導，美

國獨大格局，全球正轉向多邊主義模式，由發達與發展中國家共商大事。有西方分析甚至談及「

美國時代」將由「中國時代」接替。近期還有幾個因素加快了中國與西方的此長彼消，包括亞洲

金融風暴、金融海嘯及疫情等三大衝擊波，和西方資本主義體制走到百年一遇的困局，情況類似

一世紀之前。德國總理默克爾對中西消長有很清楚的描述，她指１６年前上任時中德ＧＤＰ分別

為２﹒３及２﹒８萬億美元，德國稍勝，但到今天她快將卸任時已變為１４﹒７及３﹒８萬億，

差距巨大，故認為要明白世界已變並適應新形勢。在文明發展方面，「協議」指中國成功走出了

中國式現代化之路，拓展了發展中國家走向現代化的途徑。這表示中國在西方模式外開拓了中國

模式，衝擊了西方經體制「優越」及「至上」的神話，難怪西方視中國為巨大威脅，無論在硬及

軟實力上均受到激烈競爭。



＊對文明發展貢獻大＊



除此之外，中國對文明發展的貢獻還體現在對共產主義理論的實踐及創新上。蘇聯是第一個

共產主義革命成功的國家，而中國在毛澤東的「農村包圍城市」理論引導下，乃首個在未工業化

的農業國取得革命成功者。毛澤東還改革了蘇聯過分集中的計劃經濟模式。鄧小平的建設中國特

色社會主義道路，則為社會主義與市場經齊結合及走向混合型經濟奠基，開拓了全新發展模式。

順應這個大潮，江澤民提出的「三個代表」。又把共產黨由列寧主義的無產階級先鋒黨改為現代

化建設先鋒黨。總之，中共百年歷程帶來了巨變，可謂「敢教日月換新天」。到今天中國及世界

又再處於重大的歷史轉折點上，中國要走上建設現代化強國及民族復興的征途。但在高起點上前

進仍是任重道遠，今後如何走對中共、中國及世界都至為重要。中共認為關鍵在黨的領導，而又

確立了習核心及習思想主導的地位，故習要肩負重任。他能否帶領中國在新征途上開個好頭，且

拭目觀之。《資深評論員 凌昆》



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