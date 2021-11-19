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19/11/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》百年奮鬥開新局

　　《神州縱橫》中共六中全會通過了黨史上第三個「歷史協議」，回顧了建黨百年來的發展與
經驗。在百周年之際作此檢視確合適不過，對展望今後更十分重要。
　
＊百年歷程帶來巨變＊
　
　　「協議」對百年黨史有三個重點總結：改變中國、改變世界和創造了人類文明新形態。這確
是準確到位的簡概描述。在改變中國方面，百年歷程涵蓋了革命、立國及初步建設等階段，期間
中國由站起來走到初步富起來強起來。目前中國已是全球最大經濟體（按購買力平價計），最大
貿易國和擁有最齊備的工業體系者，以中國製造、建造及創造等「三造」聞名於世。民生方面則
已由溫飽達到全面小康的初步富足。在改變世界方面，中國崛起正開始衝擊世界的西方主導，美
國獨大格局，全球正轉向多邊主義模式，由發達與發展中國家共商大事。有西方分析甚至談及「
美國時代」將由「中國時代」接替。近期還有幾個因素加快了中國與西方的此長彼消，包括亞洲
金融風暴、金融海嘯及疫情等三大衝擊波，和西方資本主義體制走到百年一遇的困局，情況類似
一世紀之前。德國總理默克爾對中西消長有很清楚的描述，她指１６年前上任時中德ＧＤＰ分別
為２﹒３及２﹒８萬億美元，德國稍勝，但到今天她快將卸任時已變為１４﹒７及３﹒８萬億，
差距巨大，故認為要明白世界已變並適應新形勢。在文明發展方面，「協議」指中國成功走出了
中國式現代化之路，拓展了發展中國家走向現代化的途徑。這表示中國在西方模式外開拓了中國
模式，衝擊了西方經體制「優越」及「至上」的神話，難怪西方視中國為巨大威脅，無論在硬及
軟實力上均受到激烈競爭。
　
＊對文明發展貢獻大＊
　
　　除此之外，中國對文明發展的貢獻還體現在對共產主義理論的實踐及創新上。蘇聯是第一個
共產主義革命成功的國家，而中國在毛澤東的「農村包圍城市」理論引導下，乃首個在未工業化
的農業國取得革命成功者。毛澤東還改革了蘇聯過分集中的計劃經濟模式。鄧小平的建設中國特
色社會主義道路，則為社會主義與市場經齊結合及走向混合型經濟奠基，開拓了全新發展模式。
順應這個大潮，江澤民提出的「三個代表」。又把共產黨由列寧主義的無產階級先鋒黨改為現代
化建設先鋒黨。總之，中共百年歷程帶來了巨變，可謂「敢教日月換新天」。到今天中國及世界
又再處於重大的歷史轉折點上，中國要走上建設現代化強國及民族復興的征途。但在高起點上前
進仍是任重道遠，今後如何走對中共、中國及世界都至為重要。中共認為關鍵在黨的領導，而又
確立了習核心及習思想主導的地位，故習要肩負重任。他能否帶領中國在新征途上開個好頭，且
拭目觀之。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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