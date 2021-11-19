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19/11/2021 09:28

【人行操作】人行５００億逆回購利率持平，本周淨回籠９００億元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行
５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２﹒２％；是連續四日逆回購５００
億元。
　　公開市場今日有１０００億元逆回購到期，今日淨回籠５００億元，全口徑計，本周淨回籠
９００億元。（ｃａ）

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