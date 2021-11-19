【人行操作】人行５００億逆回購利率持平，本周淨回籠９００億元

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行
５００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２﹒２％；是連續四日逆回購５００
億元。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，今日淨回籠５００億元，全口徑計，本周淨回籠
９００億元。（ｃａ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話19/11/2021
《榮辱互見》阿里純利大跌股價插一成 京東季績勝預期急升半成
|大行報告19/11/2021
大行點評阿里季績 一CLICK就知道
|開市Good Morning19/11/2021
溫鋼城：京東穩步搶佔阿里市場 惟現價吼唔過！
|財經熱話19/11/2021
【虛幣世界】比特幣回吐至五萬七水平，加密貨幣市場疲弱
|中國故事18/11/2021
《神州經脈》國家反壟斷局成立 中美關係反復A場偏軟 外資續走
|財經熱話18/11/2021
【績後捱沽】專家指百度、B站短期沽壓未完！欲吸納要睇咩位？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰