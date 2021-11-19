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19/11/2021 13:22

【ＦＯＣＵＳ】阿里股價蒸發逾半，跑輸京東尚難定論

　　【ＦＯＣＵＳ】貓狗大戰，高下立見？隨著阿里（０９９８８）、京東（０９６１８）兩大
電商巨擘周四
（１８日）相繼揭盅最新季報，原來不經不覺過去６個月，一對死敵的股價走出極度分化走勢，
阿里貓累跌３３％，京東狗累升２５％，顯示面對「反壟斷」風暴及中國消費低迷，同人不同命
，但勝負是否已成定局？

＊「店大不愁」變「以錢留人」＊

　　「雙１１」５４０３億元人幣ＧＭＶ（實物商品交易總額）的亮麗新紀錄，難敵一份難看的
三季報告。內地電商一哥阿里巴巴，因上季經調整後淨利按年暴跌３９％，更破天荒下調全年營
收增長預期由近３０％至２０％－２３％，繼在美存託股票（ＡＤＳ）隔夜急瀉逾１１％，周五
（１９日）在港股價半日同挫一成。
　　阿里股價相當於較去年１０月高位蒸發逾半，若要用一句話概括何解淪落至此，或是之前的
「店大不愁」已悄然演變為「以錢留人」。具體表現為，第三季客戶管理收入（ＣＭＲ）按年僅

３％（預期：６％），低於ＧＭＶ增速，意味從平台商家收取的广告、佣金等部分返還商家。此
外，儘管
上季天貓淘寶新增活躍用戶錄３５００萬的兩年來最多，但銷售費用同時攀升至２７６億元，按
年升
８６％。

＊京東上季淨虧２８億元仍逆市升＊

　　主營業務「商業」面對競爭對手拼多多在低端勢如破竹、京東在高端無情碾壓，其他業務
又如何？答案是差強人意。
　　其中，阿里雲營收增速結束連續三季下滑反彈至３３％，但絕對值只有２００億元，僅為集
團總
收入１０％，難堪重任；菜鳥營收增速降至２０％的兩年最慢；數字娛樂營收同比環比雙雙零增
長；
本地生活雖有「餓了麼」的紅包攻勢，但營收增速降至８％的一年半最低。
　　跟阿里在「反壟斷」風暴和內地消費增長放緩中股價節節下跌相反，上季淨虧損錄２８億元
的京東，半日逆市升５﹒６％，何解？玄機或是虧損主要因大手投入商品採購、基礎設施、物流

約、技術研發、股份激勵等，而年度活躍用戶、全渠道ＧＭＶ增長、第三方商家入駐數均顯示厚
積薄發。

＊下一個賽道：競爭全數字經濟＊

　　事實上，隨著人口紅利漸漸見頂，傳統電商行業天花板因獲客成本日增而幾乎再難突破。
要尋找下一個賽道，勢必要從移動互聯網轉型至全數字經濟，從數字基建到數字貨幣，從數字
化政府到數字化生活……
　　國家發改委等四部門早前提出啟動實施「東數西算」工程，在京津冀、長三角、粵港澳大
灣區、成渝等地建設全國算力網絡國家樞紐節點。而京東除了持續發力倉儲機器人、智能快遞
車、無人機等新一代基礎設施，較早時就提出在華北廊坊和華東崑山建設超大型綠色數據中心

　　不過，早前推出５納米工藝自研伺服器芯片「倚天７１０」的阿里，是否注定跑輸？從大摩

其定義為「中國主要科技開發商及數碼化推動者」看，貓狗大戰好戲還在後頭。

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