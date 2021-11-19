【ＦＯＣＵＳ】阿里股價蒸發逾半，跑輸京東尚難定論

【ＦＯＣＵＳ】貓狗大戰，高下立見？隨著阿里（０９９８８）、京東（０９６１８）兩大

電商巨擘周四

（１８日）相繼揭盅最新季報，原來不經不覺過去６個月，一對死敵的股價走出極度分化走勢，

阿里貓累跌３３％，京東狗累升２５％，顯示面對「反壟斷」風暴及中國消費低迷，同人不同命

，但勝負是否已成定局？



＊「店大不愁」變「以錢留人」＊



「雙１１」５４０３億元人幣ＧＭＶ（實物商品交易總額）的亮麗新紀錄，難敵一份難看的

三季報告。內地電商一哥阿里巴巴，因上季經調整後淨利按年暴跌３９％，更破天荒下調全年營

收增長預期由近３０％至２０％－２３％，繼在美存託股票（ＡＤＳ）隔夜急瀉逾１１％，周五

（１９日）在港股價半日同挫一成。

阿里股價相當於較去年１０月高位蒸發逾半，若要用一句話概括何解淪落至此，或是之前的

「店大不愁」已悄然演變為「以錢留人」。具體表現為，第三季客戶管理收入（ＣＭＲ）按年僅

增

３％（預期：６％），低於ＧＭＶ增速，意味從平台商家收取的广告、佣金等部分返還商家。此

外，儘管

上季天貓淘寶新增活躍用戶錄３５００萬的兩年來最多，但銷售費用同時攀升至２７６億元，按

年升

８６％。



＊京東上季淨虧２８億元仍逆市升＊



主營業務「商業」面對競爭對手拼多多在低端勢如破竹、京東在高端無情碾壓，其他業務

又如何？答案是差強人意。

其中，阿里雲營收增速結束連續三季下滑反彈至３３％，但絕對值只有２００億元，僅為集

團總

收入１０％，難堪重任；菜鳥營收增速降至２０％的兩年最慢；數字娛樂營收同比環比雙雙零增

長；

本地生活雖有「餓了麼」的紅包攻勢，但營收增速降至８％的一年半最低。

跟阿里在「反壟斷」風暴和內地消費增長放緩中股價節節下跌相反，上季淨虧損錄２８億元

的京東，半日逆市升５﹒６％，何解？玄機或是虧損主要因大手投入商品採購、基礎設施、物流

履

約、技術研發、股份激勵等，而年度活躍用戶、全渠道ＧＭＶ增長、第三方商家入駐數均顯示厚

積薄發。



＊下一個賽道：競爭全數字經濟＊



事實上，隨著人口紅利漸漸見頂，傳統電商行業天花板因獲客成本日增而幾乎再難突破。

要尋找下一個賽道，勢必要從移動互聯網轉型至全數字經濟，從數字基建到數字貨幣，從數字

化政府到數字化生活……

國家發改委等四部門早前提出啟動實施「東數西算」工程，在京津冀、長三角、粵港澳大

灣區、成渝等地建設全國算力網絡國家樞紐節點。而京東除了持續發力倉儲機器人、智能快遞

車、無人機等新一代基礎設施，較早時就提出在華北廊坊和華東崑山建設超大型綠色數據中心

。

不過，早前推出５納米工藝自研伺服器芯片「倚天７１０」的阿里，是否注定跑輸？從大摩

將

其定義為「中國主要科技開發商及數碼化推動者」看，貓狗大戰好戲還在後頭。

