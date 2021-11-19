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19/11/2021 15:48

【內房困局】再有房企獲批發行銀行間市場中期票據

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內房再傳來融資回暖，據報綠城房地產集團將在銀行間市場發
行２０億元（人民幣．下同）３年期中期票據，本期中期票據的信用等級為ＡＡＡ。此外，北京
首都開發股份有限公司也將在銀行間市場發行２７億元中期票據。
　　近期房企的內部融資環境亦呈現回暖跡象，１１月份以來，房地產企業在銀行間市場計劃發
行債券的規模已超過整個１０月的發行規模。此前，有指潤地（０１１０９）旗下公司旗獲批出
２０億元購房尾款資產證券化（ＡＢＳ），為近月首批重啟的ＡＢＳ項目。

＊穆迪：內房流動性壓力持續＊

　　評級機構穆迪發表報告指出，考慮到信貸收緊及銷售下跌，內房的流動性壓力將會持續。穆
迪又指，內房的再融資風險，尤其是那些財務狀況不佳且短期債務到期的企業的再融資風險仍將
居高不下。
　　穆迪分析師Ｄａｎｉｅｌ　Ｚｈｏｕ指出，截至６月底止，４９間受評內房的加權平均無限
制現金佔短期債務從２０２０年底的１﹒５倍小幅上升至１﹒６倍，但在未來６至１２個月內可
能會減弱。他續指，內房融資渠道受限、合同銷售放緩以及對項目級現金的控制減弱正在抑制其
現金流和流動性。（ｃａ）

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