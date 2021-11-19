《陸言堂－陳永陸》內地基礎設施公募ＲＥＩＴｓ值留意

《陸言堂》受到阿里巴巴（０９９８８）的季度業績表現欠佳所影響，港股今日（１９日）

顯著下跌，不過２５０００點以下似乎有不錯的支持，而且京東（０９６１８）受惠於業績理想

的因素，而顯著造好，這代表雖然這兩天恒指有一定的壓力，可是科網股整體壓力其實不大，短

期恒指或會在２４８００至２５８００點之間上落為主。



個別股份，可留意越秀交通基建（０１０５２），集團計劃以湖北武漢漢孝高速公路為基礎

資產發行公募ＲＥＩＴ，並分拆於深圳證券交易所上市，有關申請近日已獲得深交所及中國證監

會批准。



此次發行基礎設施公募ＲＥＩＴ的漢孝高速項目位於中國中部湖北武漢，是福銀高速

（Ｇ７０）的重要組成部分，同時連通京港澳高速（Ｇ４）和滬蓉高速（Ｇ４２），是武漢西北

方向放射性通道，毗鄰武漢天河國際機場。



去年國家發改委和中國證監會推出基礎設施公募ＲＥＩＴｓ試點，公募ＲＥＩＴｓ有助將儲

蓄資金及社會資本引入內地現存的基建項目，可降低基建領域槓桿，形成投資良性循環。公募

ＲＥＩＴｓ為基建企業開闢傳統股權及債權融資以外的融資新渠道；同時，亦大幅降低基礎設施

投資的參與門檻，讓內地普通投資者也有機會分一杯羹。



此次越秀交通把握政策良機，分拆漢孝高速發行ＲＥＩＴ，回籠前期投入資金，有助於維持

上市公司合理的負債比率和投資級信用評級。越秀交通作為基金單位持有人，亦可獲取ＲＥＩＴ

分紅從而繼續受益於優質公路項目的業績和前景。同時，越秀交通可以為ＲＥＩＴ資產提供營運

管理服務，從而獲得可持續的收入，業務結構由重資產經營轉變為輕資產與重資產並舉。



根據公司公告，此次越秀交通分拆ＲＥＩＴ淨回收資金，會投向成熟項目的改擴建，可大幅

延長項目的剩餘收費期限，使公司資產組合的整體生命周期得以延長，並促進核心收費公路資產

釋放增長潛力，提升股東回報。



近期內地市場環境有利於推出基礎設施公募ＲＥＩＴｓ，在經濟放緩、市場整體投資回報率

向下的環境下，低風險、回報穩定的優質資產更受投資者歡迎。內地首批９隻基礎設施公募

ＲＥＩＴｓ自６月上市以來，受市場熱烈追捧，截至１０月底價格平均升幅近２０％，最高更升

近３３％。



越秀交通搭建ＲＥＩＴ平台，擴充了越秀交通的籌資渠道，建礎設施公募ＲＥＩＴ對投資者

具有吸引力，更可幫助推動越秀交通上市資產的價值重估。



越秀交通的ＲＥＩＴ及香港上市平台面向不同的資本市場和投資者，可以做到互補互動，有

利於加快資產周轉，以資產循環帶動資本循環，促進越秀交通商業模式升級，由「投資路產並持

有至到期」轉型為「投融管退」一體化。《獨立股評人 陳永陸》



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