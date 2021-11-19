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即市新聞

19/11/2021 16:16

【大行報告】阿里巴巴及京東季績後大行點評，一文盡掌握！

　　《經濟通通訊社１９日專訊》多隻科技股陸續公布季績，內地加強互聯網監管下，部分股份
業績表現未如理想。阿里巴巴（０９９８８）昨日公布２０２２財年第二季業績，雖然大行早已
估計阿里季績疲弱，但阿里第二財季非通用會計準則純利大跌３９％，加上其新增長指引亦遜預
期，績後遭多家大行下調目標價，當中瑞信看１７６元，而富瑞最牛看２８７元。受業績表現拖
累，阿里巴巴股價盤中曾跌逾一成，低見１３９﹒２元，創一個月新低。　
　　另一個電商巨頭京東集團（０９６１８）亦於昨日公布第三季業績，其季績勝市場預期，今
日盤中曾升逾８％，高見３５０元，創下３月份以來新高，摩通及大和分別上調其目標價至
３９０元及４２５元。

表列大行對阿里最新評級及目標價：
　
　　大行╱券商　目標價變動（元）　評級變動
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞信　　　　　１８６→１７６　優於大市
　　中金　　　　　２０３→１８６　優於大市
　　大和　　　　　２２０→１８８　　　買入
　　摩通　　　　　２５０→２０５　　　增持
　　高盛　　　　　　　　　２４５　確信買入
　　富瑞　　　　　３２８→２８７　　　買入
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

表列大行對京東最新評級及目標價：
　
　　大行╱券商　目標價變動（元）　評級變動
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　摩通　　　　　３７０→３９０　　　增持
　　大和　　　　　３７０→４２５　　　買入
　　富瑞　　　　　　　　　４２８　　　買入
　　高盛　　　　　　　　　４７７　　　買入
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃｗ）

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