【大行報告】阿里巴巴及京東季績後大行點評，一文盡掌握！

《經濟通通訊社１９日專訊》多隻科技股陸續公布季績，內地加強互聯網監管下，部分股份

業績表現未如理想。阿里巴巴（０９９８８）昨日公布２０２２財年第二季業績，雖然大行早已

估計阿里季績疲弱，但阿里第二財季非通用會計準則純利大跌３９％，加上其新增長指引亦遜預

期，績後遭多家大行下調目標價，當中瑞信看１７６元，而富瑞最牛看２８７元。受業績表現拖

累，阿里巴巴股價盤中曾跌逾一成，低見１３９﹒２元，創一個月新低。

另一個電商巨頭京東集團（０９６１８）亦於昨日公布第三季業績，其季績勝市場預期，今

日盤中曾升逾８％，高見３５０元，創下３月份以來新高，摩通及大和分別上調其目標價至

３９０元及４２５元。



表列大行對阿里最新評級及目標價：



大行╱券商 目標價變動（元） 評級變動

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瑞信 １８６→１７６ 優於大市

中金 ２０３→１８６ 優於大市

大和 ２２０→１８８ 買入

摩通 ２５０→２０５ 增持

高盛 ２４５ 確信買入

富瑞 ３２８→２８７ 買入

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表列大行對京東最新評級及目標價：



大行╱券商 目標價變動（元） 評級變動

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摩通 ３７０→３９０ 增持

大和 ３７０→４２５ 買入

富瑞 ４２８ 買入

高盛 ４７７ 買入

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（ｃｗ）

