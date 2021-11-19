【新冠疫苗】衞生署科學委員會建議優先為１２至１７歲兒童打科興

《經濟通通訊社１９日專訊》疫苗顧問專家委員會周一（１５日）開會，建議批准將科興新

型冠狀病毒疫苗接種年齡下限降至３歲。衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和

新發現及動物傳染病科學委員會表示，經審視科興新型冠狀病毒疫苗相關數據後，建議先為１２

至１７歲群組接種兩劑科興疫苗，兩針之間相隔２８日，其後會逐步推向其他年齡群組。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，科學委員會已審視科興第一及第二期的數據，

包括是３至１７歲數據，認為安全有效的，第二批的數據進行中的第三期研究，包括在智利、南

非及馬來西亞，數據都顯示科興是安全的。他表示，截至１０月２４日，大人及小童在內地已打

１１﹒８萬劑科興，其中３至１７歲人士已打１﹒１萬針。

被問到為何不直接建議下降至３歲，劉宇隆認為，現時很多中學生都正在等待科興疫苗，又

解釋所有事循序漸進才是上策，認為應先了解家長擔憂，及再與學校、家長作更多教育講解，第

三考慮是其他地方都是先打年齡較大的群組，需待其他地方更多年幼人士打針數據推出再向家長

講解，以加強他們的信心。（ｈｙ）

