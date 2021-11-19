【企業盈警】世紀娛樂（００９５９）料中期虧損擴至２０８０萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》世紀娛樂國際（００９５９）公布，預期截至９月３０日止中
期虧損約２０８０萬元，比去年同期虧損約６２０萬元有所擴大。
該集團指，中期虧損增加主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情於柬埔寨社區傳播導致重開Ｄａｒａ
Ｓａｋｏｒ新賭場的日期延遲，以致期內賭？業務尚未產生收益，以及去年同期曾確認承兌票據
公平值收益約１１００萬元所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話19/11/2021
【虛幣世界】比特幣回吐至五萬七水平，加密貨幣市場疲弱
|中國故事18/11/2021
《神州經脈》國家反壟斷局成立 中美關係反復A場偏軟 外資續走
|財經熱話18/11/2021
【績後捱沽】專家指百度、B站短期沽壓未完！欲吸納要睇咩位？
|中港理財18/11/2021
跨境理財通 輕鬆掌握投資機遇
|市場動向18/11/2021
倡立法打擊騙局 加密貨幣兌換店創辦人：加密貨幣要買但唔好All in
|財經熱話18/11/2021
《沽定等放榜》阿里京東績前雙雙急挫 監管令人好驚驚？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰