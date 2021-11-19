【企業盈警】世紀娛樂（００９５９）料中期虧損擴至２０８０萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》世紀娛樂國際（００９５９）公布，預期截至９月３０日止中

期虧損約２０８０萬元，比去年同期虧損約６２０萬元有所擴大。

該集團指，中期虧損增加主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情於柬埔寨社區傳播導致重開Ｄａｒａ

Ｓａｋｏｒ新賭場的日期延遲，以致期內賭？業務尚未產生收益，以及去年同期曾確認承兌票據

公平值收益約１１００萬元所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

