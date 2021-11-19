【企業盈警】皓天財經（０１２６０）料中期純利跌逾４０％

《經濟通通訊社１９日專訊》皓天財經集團（０１２６０）公布，預期截至９月３０日止中
期純利按年跌４０％以上，即至約３３２０萬元。
該集團指，純利下跌主因應收貿易帳款及按公平值計入其他全面收入債務工具預期信用虧損
增加，亦預期期內其他綜合虧損將增加虧損逾２﹒５倍，有關虧損增加主要由於按公平值計入其
他全面收入債務工具公平值變動的預期淨虧損，而去年同期其收益為７２５９萬元。 （ｗｈ）
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