阿里巴巴（０９９８８）第二季度純利逾５３億人幣，同比跌８１％

《經濟通通訊社１９日專訊》阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）公布，截至９月３０日止第二

季度純利約５３﹒６７億元（人民幣．下同），同比跌８１％，每股攤薄盈利０﹒２５元，非公

認會計準則淨利潤２８５﹒２４億元，跌３９％。



＊調整２０２２年度總收入同比增最多至２３％＊



另外，該集團指，調整２０２２ 財政年度的總收入指引，預計２０２２財政年度的總收入

同比增長為２０％至２３％。

該集團指，第二季度純利同比減少主因期內所持上市公司股權投資的市價變動，令利息和投

資錄淨損失１１４﹒５６億元，而去年同期為淨收益，以及對關鍵策略領域投入的增加和支持商

家的舉措，部分被與螞蟻集團股權激勵相關並授予員工的股權激勵費用減少所抵銷。第二季度收

入升２９％，至約２００７億元，主因內地零售商業業務收入增長及雲計算業務收入增長所驅動

，經營利潤升１０％，至１５０億元，經營利潤率跌２個百分點，至７％。

該集團指，第二季度內地零售市場實物商品交易總額（ＧＭＶ）同比錄單位數增長，主因市

場狀況放緩及電商市場參與者增多，其中服裝和配飾類目實物商品ＧＭＶ增長放緩，但消費電子

產品及家居等產品類目增長仍強勁。阿里巴巴生態體系的全球年度活躍消費者截至９月３０日止

１２個月期間達約１２﹒４億，較截至６月３０日止１２個月增加約６２００萬，其中９﹒５３

億消費者來自中國市場，以及２﹒８５億消費者來自海外，單季淨增加分別為４１００萬及

２０００萬。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

