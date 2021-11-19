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即市新聞

19/11/2021 19:27

《日入而息》京東網易潤啤等４股染藍，阿里績差股價急瀉一成

　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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　　京東、網易、潤啤及新奧能源染藍，成份股增至６４隻　　　　　
　　國企指數納入信達生物，剔除中國恒大　　　　　　　　　　　　
　　恒大（０３３３３）廣東６３個在建樓盤已全面復工復產；傳恒大
　　提出本港地產代理出售更多住宅以獲取拖欠佣金　　　　　　　　
　　金管局：工銀亞洲等四行因違反打擊洗錢條例被罰款４４２０萬元
　　李家超稱１５３名立法會選舉候選人資格有效１人無效；因政治立
　　場杯葛選舉屬違法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　本港新增１宗輸入個案，女患者來自菲律賓帶變種病毒　　　　　
　　衞生署科學委員會建議優先為１２至１７歲兒童打科興　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收２６９點報２５０４９，科指跌１６點報６４５７
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　地產股發力滬指收升１％，全周累升０﹒６％連升兩周
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　歐央行貨幣政策落後，歐元１﹒１４遇阻　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１２９４╱９８，日圓最新報１１３﹒９５╱９７
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　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　東方企控（０００１８）中期純利按年跌１９％至約７０５２萬元
　　，派中期息３仙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　專業旅運（０１２３５）料中期虧損收窄至６８０萬至７６０萬元
　　徽商銀行（０３６９８）首９月淨利潤按年增１９％至９４﹒６億
　　元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　中銀香港（０２３８８）與恒地（０００１２）簽訂２５億元綠色
　　貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　嘉泓物流（０２１３０）完成併購意大利及瑞士子公司　　　　　
　　安山金控（０００３３）獲提供無抵押貸款，金額上限達２億美元
　　據報長建（０１０３８）旗下公司擬收購荷蘭ＡＥＢ，估值逾３５
　　億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　微博通過港交所上市聆訊，傳集資最多７８億元　　　　　　　　
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）今早宣布停牌　　　　　　　　　　　　
　　碧服（０６０９８）半日獲逾１２億淨掃貨主板最多，專家稱可吼
　　位買入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　張勇稱受宏觀及市場競爭影響，阿里巴巴ＧＭＶ按年增速降至個位
　　數　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報國泰機師工會去信會員，指機組人員成為被針對目標　　　　
　　長實（０１１１３）申請改劃東火炭工業區為住宅區，總樓面面積
　　２６﹒６萬平方米　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　莎莎（００１７８）分店及網店舉辦「韓國美粧護膚巡遊」，涵蓋
　　近５０個韓國品牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新華滙富金融（００１８８）出售２９﹒３萬股中移動股份，總代
　　價１４８３萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　正商實業（００１８５）附屬投得鄭州一地塊國有土地使用權，涉
　　４﹒２億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳商湯科技尋求通過港交所上市聆訊　　　　　　　　　　　　　
　　原生態牧業（０１４３１）附屬收購陝西奶山羊的養殖設施及養殖
　　場土地使用權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　內地強監管京東網易等或無緣染藍，農夫山泉等呼聲高　　　　　
　　小米（０１８１０）成立第二家汽車公司，註冊資本１０億人民幣
　　小鵬汽車（０９８６８）推官方二手車業務，發布ＳＵＶ新旗艦Ｇ
　　９；廣州車展媒體日有車主大鬧小鵬汽車發布會現場　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》
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　　復旦張江（０１３４９）結腸炎藥物獲藥監局核准ＩＩ期臨
　　床試驗申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　陳唱國際（００６９３）附屬與ＣＤＬ　Ａｒｉｅｓ訂立期權協議
　　恒大（０３３３３）廣東６３個在建樓盤已全面復工復產；傳恒大
　　提出本港地產代理出售更多住宅以獲取拖欠佣金　　　　　　　　
　　雅居樂集團（０３３８３）按期償還定期貸款信貸　　　　　　　
　　文化傳信（００３４３）孫偉獲委任為行政總裁　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　１１月ＬＰＲ下周一公布，逾九成受訪者料不變　　　　　　　　
　　數據安全與隱私計算聯合實驗室深圳成立，螞蟻參與　　　　　　
　　銀保監發布通知：調整保險資金投資債券信用評級要求　　　　　
　　中煤協發布煤炭行業「十四五」老礦區轉型指導意見　　　　　　
　　首屆中國網絡文明大會今天在京開幕　　　　　　　　　　　　　
　　上市公司協會公布新聞敲詐和虛假新聞專門舉報渠道　　　　　　
　　習近平下周一出席中國東盟建立對話３０周年紀念峰會　　　　　
　　中共二十大代表名額共２３００名，嚴把人選政治關　　　　　　
　　人行５００億逆回購利率持平，本周淨回籠９００億元　　　　　
　　深圳上線新版二手房交易網簽系統，嚴禁中介返佣誘導　　　　　
　　第三批集中供地量質雙升，房企參與度提高可期　　　　　　　　
　　日本計劃提高國防開支至紀錄新高以應對中國的威脅　　　　　　
　　紫光集團新確認債權３４５億人幣，累計逾１４００億　　　　　
　　首批８隻北交所主題基金全部售罄　　　　　　　　　　　　　　
　　官媒表示１１月下旬專項債發行料迎「小高峰」　　　　　　　　
　　行長舉報副行長助地產商騙貸５５億，廣發銀行：假的　　　　　
　　李克強稱經濟出現新下行壓力，圍繞市場主體宏觀施策　　　　　
　　交行將關閉部分客戶上海黃金交易所貴金屬代理業務　　　　　　
　　上海消保委表示今年「雙１１」投訴較去年增長逾五成　　　　　
　　內地首１０月財政收入增１４﹒５％，支出增２﹒４％　　　　　
　　上海電信與商湯合作發布智能醫療雲服務解決方案　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒１％，報１７８１８點　　　　　　　　　　　　　
　　聯發科發布全球首款台積電４納米５Ｇ智能手機芯片　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　邱騰華稱國安法實施首年，ＩＰＯ集資額按年增逾五成　　　　　
　　李家超稱１５３名立法會選舉候選人資格有效１人無效；因政治立
　　場杯葛選舉屬違法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　譚耀宗稱資審會審查有理有據，反映非隨意ＤＱ　　　　　　　　
　　第七屆立法會會期１月開始，１月１２日舉行首次會議　　　　　
　　譚香文曾上載光復香港圖片，李家超指會綜合考慮情況　　　　　
　　鄭若驊稱恐嚇法官行為，目無法紀不能接受　　　　　　　　　　
　　創科局表示香港今年研發人才、初創及投資增長理想　　　　　　
　　大圍九巴翻側釀１死１１傷，疑行錯路惹禍　　　　　　　　　　
　　廉署控告詹培忠等三人串謀詐騙及洗黑錢４２００萬元　　　　　
　　前民政事務局政助黎穎瑜獲批多任兩份工作　　　　　　　　　　
　　歐冠昇稱中國持續擴張將帶來下一場「金融大爆炸」　　　　　　
　　香港美商會選出新領導層，明年春季履新　　　　　　　　　　　
　　大埔滘段住宅地下周五起招標，１２月２４日截標　　　　　　　
　　前海管理局舉辦招商大會，展示４０個重點代表項目　　　　　　
　　中原十大屋苑周末睇樓量錄５００組，按周升５﹒３％　　　　　
　　黃偉綸稱粉嶺高球場用地將建逾萬公屋，較原建議倍增　　　　　
　　深股通額度全日用近６６億，外資流入８３億創一周新高；滬股通
　　額度全日用５５億元，陸股通流入８３億元　　　　　　　　　　
　　調查指港人乏理財規劃，八成作理財決定前會尋求建議　　　　　
　　中原ＣＣＬ按周升１﹒２２％，升幅２９周以來最大　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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　　再有房企獲批發行銀行間市場中期票據　　　　　　　　　　　　
　　地產股再遭險資拋售，國壽連續５個季度減持萬科Ａ　　　　　　
　　標普表示未來一年內房違約料續增，政府或微調樓市政策　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　報告指中國成為全球開發銀行體系的第二大出資國　　　　　　　
　　布林肯稱美國參與非洲基礎設施建設與中國無關　　　　　　　　
　　據報北京准美籍華人返美，官員否認與習拜會有關　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增１宗輸入個案，女患者來自菲律賓帶變種病毒　　
　　中國自主知識產權新冠抗體藥物推進３期臨床試驗　　　　
　　國家衛健委表示現階段將繼續堅持「動態清零」目標　　　
　　學者表示若聯邦快遞改在他處設航點將造成不可逆轉影響　
　　梁子超質疑第三針先打科興安排或浪費接種中心資源　　　
　　港府增購１００萬劑復必泰疫苗今付運抵港　　　　　　　
　　傳中港提前下月初「小通關」，初步每日名額數百人　　　
　　李家超稱不能接受機組人員違反閉環管理規矩　　　　　　
　　消息指下周四強制食肆堂食用安心出行，業界提三要求　　
　　食環署今日起安排「安心出行」大使在轄下街市推廣　　　
　　楊潤雄稱維持現有安排作為恢復全日面授課堂要求　　　　
　　衞生署科學委員會建議優先為１２至１７歲兒童打科興　　
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