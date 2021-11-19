《日入而息》京東網易潤啤等４股染藍，阿里績差股價急瀉一成

《今天重點》

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京東、網易、潤啤及新奧能源染藍，成份股增至６４隻

國企指數納入信達生物，剔除中國恒大

恒大（０３３３３）廣東６３個在建樓盤已全面復工復產；傳恒大

提出本港地產代理出售更多住宅以獲取拖欠佣金

金管局：工銀亞洲等四行因違反打擊洗錢條例被罰款４４２０萬元

李家超稱１５３名立法會選舉候選人資格有效１人無效；因政治立

場杯葛選舉屬違法

本港新增１宗輸入個案，女患者來自菲律賓帶變種病毒

衞生署科學委員會建議優先為１２至１７歲兒童打科興

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《即日市況》

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恒指低收２６９點報２５０４９，科指跌１６點報６４５７

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《深滬股市》

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地產股發力滬指收升１％，全周累升０﹒６％連升兩周

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《美元匯價》

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歐央行貨幣政策落後，歐元１﹒１４遇阻

歐元最新報１﹒１２９４╱９８，日圓最新報１１３﹒９５╱９７

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《公司業績》

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東方企控（０００１８）中期純利按年跌１９％至約７０５２萬元

，派中期息３仙

專業旅運（０１２３５）料中期虧損收窄至６８０萬至７６０萬元

徽商銀行（０３６９８）首９月淨利潤按年增１９％至９４﹒６億

元人民幣

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《公司資訊》

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中銀香港（０２３８８）與恒地（０００１２）簽訂２５億元綠色

貸款

嘉泓物流（０２１３０）完成併購意大利及瑞士子公司

安山金控（０００３３）獲提供無抵押貸款，金額上限達２億美元

據報長建（０１０３８）旗下公司擬收購荷蘭ＡＥＢ，估值逾３５

億元

微博通過港交所上市聆訊，傳集資最多７８億元

嗶哩嗶哩（０９６２６）今早宣布停牌

碧服（０６０９８）半日獲逾１２億淨掃貨主板最多，專家稱可吼

位買入

張勇稱受宏觀及市場競爭影響，阿里巴巴ＧＭＶ按年增速降至個位

數

據報國泰機師工會去信會員，指機組人員成為被針對目標

長實（０１１１３）申請改劃東火炭工業區為住宅區，總樓面面積

２６﹒６萬平方米

莎莎（００１７８）分店及網店舉辦「韓國美粧護膚巡遊」，涵蓋

近５０個韓國品牌

新華滙富金融（００１８８）出售２９﹒３萬股中移動股份，總代

價１４８３萬元

正商實業（００１８５）附屬投得鄭州一地塊國有土地使用權，涉

４﹒２億元人民幣

傳商湯科技尋求通過港交所上市聆訊

原生態牧業（０１４３１）附屬收購陝西奶山羊的養殖設施及養殖

場土地使用權

內地強監管京東網易等或無緣染藍，農夫山泉等呼聲高

小米（０１８１０）成立第二家汽車公司，註冊資本１０億人民幣

小鵬汽車（０９８６８）推官方二手車業務，發布ＳＵＶ新旗艦Ｇ

９；廣州車展媒體日有車主大鬧小鵬汽車發布會現場

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《國企紅籌》

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復旦張江（０１３４９）結腸炎藥物獲藥監局核准ＩＩ期臨

床試驗申請

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《神州民企》

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陳唱國際（００６９３）附屬與ＣＤＬ Ａｒｉｅｓ訂立期權協議

恒大（０３３３３）廣東６３個在建樓盤已全面復工復產；傳恒大

提出本港地產代理出售更多住宅以獲取拖欠佣金

雅居樂集團（０３３８３）按期償還定期貸款信貸

文化傳信（００３４３）孫偉獲委任為行政總裁

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《中國要聞》

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１１月ＬＰＲ下周一公布，逾九成受訪者料不變

數據安全與隱私計算聯合實驗室深圳成立，螞蟻參與

銀保監發布通知：調整保險資金投資債券信用評級要求

中煤協發布煤炭行業「十四五」老礦區轉型指導意見

首屆中國網絡文明大會今天在京開幕

上市公司協會公布新聞敲詐和虛假新聞專門舉報渠道

習近平下周一出席中國東盟建立對話３０周年紀念峰會

中共二十大代表名額共２３００名，嚴把人選政治關

人行５００億逆回購利率持平，本周淨回籠９００億元

深圳上線新版二手房交易網簽系統，嚴禁中介返佣誘導

第三批集中供地量質雙升，房企參與度提高可期

日本計劃提高國防開支至紀錄新高以應對中國的威脅

紫光集團新確認債權３４５億人幣，累計逾１４００億

首批８隻北交所主題基金全部售罄

官媒表示１１月下旬專項債發行料迎「小高峰」

行長舉報副行長助地產商騙貸５５億，廣發銀行：假的

李克強稱經濟出現新下行壓力，圍繞市場主體宏觀施策

交行將關閉部分客戶上海黃金交易所貴金屬代理業務

上海消保委表示今年「雙１１」投訴較去年增長逾五成

內地首１０月財政收入增１４﹒５％，支出增２﹒４％

上海電信與商湯合作發布智能醫療雲服務解決方案

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１％，報１７８１８點

聯發科發布全球首款台積電４納米５Ｇ智能手機芯片

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《其他消息》

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邱騰華稱國安法實施首年，ＩＰＯ集資額按年增逾五成

李家超稱１５３名立法會選舉候選人資格有效１人無效；因政治立

場杯葛選舉屬違法

譚耀宗稱資審會審查有理有據，反映非隨意ＤＱ

第七屆立法會會期１月開始，１月１２日舉行首次會議

譚香文曾上載光復香港圖片，李家超指會綜合考慮情況

鄭若驊稱恐嚇法官行為，目無法紀不能接受

創科局表示香港今年研發人才、初創及投資增長理想

大圍九巴翻側釀１死１１傷，疑行錯路惹禍

廉署控告詹培忠等三人串謀詐騙及洗黑錢４２００萬元

前民政事務局政助黎穎瑜獲批多任兩份工作

歐冠昇稱中國持續擴張將帶來下一場「金融大爆炸」

香港美商會選出新領導層，明年春季履新

大埔滘段住宅地下周五起招標，１２月２４日截標

前海管理局舉辦招商大會，展示４０個重點代表項目

中原十大屋苑周末睇樓量錄５００組，按周升５﹒３％

黃偉綸稱粉嶺高球場用地將建逾萬公屋，較原建議倍增

深股通額度全日用近６６億，外資流入８３億創一周新高；滬股通

額度全日用５５億元，陸股通流入８３億元

調查指港人乏理財規劃，八成作理財決定前會尋求建議

中原ＣＣＬ按周升１﹒２２％，升幅２９周以來最大

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《內房困局》

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再有房企獲批發行銀行間市場中期票據

地產股再遭險資拋售，國壽連續５個季度減持萬科Ａ

標普表示未來一年內房違約料續增，政府或微調樓市政策

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《大國博弈》

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報告指中國成為全球開發銀行體系的第二大出資國

布林肯稱美國參與非洲基礎設施建設與中國無關

據報北京准美籍華人返美，官員否認與習拜會有關

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《新冠肺炎》

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本港新增１宗輸入個案，女患者來自菲律賓帶變種病毒

中國自主知識產權新冠抗體藥物推進３期臨床試驗

國家衛健委表示現階段將繼續堅持「動態清零」目標

學者表示若聯邦快遞改在他處設航點將造成不可逆轉影響

梁子超質疑第三針先打科興安排或浪費接種中心資源

港府增購１００萬劑復必泰疫苗今付運抵港

傳中港提前下月初「小通關」，初步每日名額數百人

李家超稱不能接受機組人員違反閉環管理規矩

消息指下周四強制食肆堂食用安心出行，業界提三要求

食環署今日起安排「安心出行」大使在轄下街市推廣

楊潤雄稱維持現有安排作為恢復全日面授課堂要求

衞生署科學委員會建議優先為１２至１７歲兒童打科興

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