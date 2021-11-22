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即市新聞

22/11/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶為何不大舉進攻？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和顯著向淡。本周筆者認為大家應密切留意的，是上周短期顯著回挫的市況能否及時獲得改

，免得中期偏好的局勢遭到破壞。本欄依然相信，好友大戶在為中期升市作部署，但於未有顯著
利好的投氣候支持下，不會貿然大舉進攻。也許他們已經完成了部署，但於等候期間，苦見大市
的升幅過大，會考慮將部分持貨沽出走位，或以衍生工具暫作下跌風險對沖。
　　上周五（１９日）港股大市給投資者的感覺是顯著向淡，但主要沽壓只集中於受到利淡消息
影響的阿里巴巴（０９９８８）與小部分主要指數成分股。預期於這些下跌動力減弱後，港股即
使未能正式回升，亦可展開反彈。投機者於現階段只宜動用小注，於預計的被動範圍內，依即市
圖訊號指示，找尋順勢持倉圖利的機會，但應多作走位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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