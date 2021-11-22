《一周攻略－周進略》港股靜極思動，憧憬粉飾窗櫥

《一周攻略》慣性這一回事，不單是物理學的概念，更是人類行為中，尤其投資市場上，不

可忽視的一大關鍵。君不見恒生指數的變化，來來回回，就是圍繞著２５０００水平，揮之不去

，脫離不了，說是徘徊，說是震盪，說是整固，說是上落，很多的形容詞，但說穿了，就是這麼

一回事：悶局。

有趣的是，這不單是近幾天或近幾周的變化，而是經年累月，說起來，１０多年了，不可謂

不驚人，人家屢創新高，當然有個別原因，但同樣，停滯不前的，也有本身的故事要說。



＊大藍籌亦未必容易解套鬆綁＊



關於港股的不濟，大家耳熟能詳，倒也不必在此一一多言。反而是，面對如斯無奈的困境，

大家有何應對之法？

比較實際的，當然正如之前本欄提及的觀察，也是大家可以發現的，就是港股投資者變得眼

光更遠，放眼全球的，不再局限於小小的一個恒指，甚至不是一兩個指數，而是全球各地不同類

型的指數，股指也好，其他品種或資產類別的指數也好，都有興趣，總好過坐困愁城，望著一大

堆曾經有表現，但如今不知何時可解套鬆綁的股份，而更要命的是，當中不少其實是大藍籌，而

不是個別三四線擺明投機為主的選股。



＊長期績效考慮，交易成本重要＊



基於長線投資的考慮，交易成本的差別，一兩天不覺甚麼，一直滾存，便是差之毫釐而謬以

千里的分別，不可不慎。此之所以，交易所買賣基金（ＥＴＦ）大行其道，皆因只要有指數，又

有投資者喜歡，需求存在，供應便會出現。當然，由於不同的指數的受歡迎程度不同，作為產品

供應商，其經營的難易亦有別，最終反映在差價以至擺盤的密集或疏落，以至反應速度等，對於

投資者的績效都有影響。



＊著手主要指數，參與全球市場＊



但，無論如何，投資者是時候學習和接受新事物，以往在港股可能大家熟悉得多，便可以容

易以選股入手，但如今若要在全球各地都有投資，則一開始自然要先以主要指數入手，當稍後熟

悉了，才再深入一點也不遲。

當然，如今人人都有美股戶口，交易亦方便非常，而美股多年來的強勢，亦自然令人有興趣

一試運氣，選股也是正常反應。只是，對於不同投資者，本身對美股的認識程度不同，適合的產

品自然有別。



＊美股高位，動力轉弱＊



目前形勢看來，美股在現水平高位的動力，當然不是一馬當先的往上，一來美聯儲與市場繼

續就通脹話題角力，投資者基於通脹數據之熱，不可能不押注於加快減買債以至最終提早加息，

而局方則有理由堅持己見，膠著狀況已包括不同程度的互動，最終影響市況，便是大勢雖好，但

動力已減弱。

至於港股，反而是受惠者，雖有所謂通脹，但央行無動於衷，但國際投資者並非省油的燈，

加速在近年賺到錢的項目先行獲利回吐，則估值相對便宜的，起碼先來一個多月的粉飾窗櫥，亦

未可料。



＊見步行步，小心看路＊



當然，從大勢看，正如上文所言，恒指２５０００大關，是長年累月形成的一道關卡，反倒

是從個別舊經濟和重資產的去入手，似乎稍勝押注指數，始終氣氛不是普遍大旺，純以便宜估值

去說，近年大熱的科技新經濟都不在此列，自然又難造成熱烈追捧，大家都是見步行步，小心看

路。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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