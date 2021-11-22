《套期保值－蕭猷華》多國聯手可能釋放原油儲備，油價受壓

《套期保值》油價上周五（１９日）下跌約３％，紐約期油收報７６﹒１０美元，跌

２﹒９１美元；布蘭特期油收報７８﹒８９美元，跌２﹒３５美元。全星期紐約期油下跌

５﹒８％，布蘭特期油下跌４％，連跌四個星期，是去年三月以來最長下跌時間。

周六（２０日），內地媒體報道中東原油生產設施又遭到武裝襲擊，也門胡賽武裝份子採用

裝有炸彈的無人機，襲擊沙特阿拉伯的哈立德國王空軍基地、國際機場、沙特阿美公司的煉油廠

。此外，沙特阿拉伯回應指，擊落了四架裝有炸彈的無人機和攔截兩枚導彈。今天（２２日）亞

洲交易時段油價變動不大，紐約期油在７５﹒３５美元上落。

另一方面，美國總統拜登要求石油主要消費國釋放原有儲備，中國國儲局（１８日）表示，

正在進行釋放原油儲備工作。加上，日本亦指出將會與美國合作，釋放儲備。美國現在擁有超過

６億萬桶原油儲備，市場預期美國最少釋放至少６０００萬至１億桶石油去壓止油價上升。

油組與盟國ＯＰＥＣ＋上月的減產幅度擴大，參與減產的油組成員國，上月整體履約率，由

９月的１１５％，增加至１２１％，顯示油組不但沒有答允美國總統拜登呼籲增加原油供應，而

且更增加減產幅度，可能因為一些細小產油國的產能仍未能恢復。

歐洲疫情反彈，荷蘭出現示威，民眾反對政府再次收緊防疫措施，德國每日新增確診人數超

過五萬人，奧地利政府實施封城１０日。市場憂慮歐洲封城，收緊防疫措施，對原油需求減慢。

筆者早前提及，油價上升原因主要有三個：（１）預期北半球冬季天氣寒冷，（２）疫情放

緩、經濟活動持續復甦，（３）美國未有釋放原油儲備。不過，現在美國可能與其他國家聯手釋

放原油儲備、歐洲疫情嚴峻，三項基本因素已經有兩項轉變，油價應該要回落。筆者認為油價要

升穿早前的高位，相對比較困難。反而，多國政府決心壓低油價的情況下，油價下跌機會增加。

油股方面，中石油（００８５７）、中海油（００８８３），暫時不宜吸納。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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