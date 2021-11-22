匯控（００００５）上周五倫敦回購近４４４萬股，總值２億元

《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）公布，上周五（１９日）向摩根士丹利購
入約４４３﹒９３萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒２８７５至４﹒４０４５英鎊，總值
１９１６﹒３３萬英鎊（約２﹒０１億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
匯控連續１９個交易日回購股份，合共逾５５４０萬股。（ｍｈ）
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