【通關在望？】專家籲不宜過分憧憬零售股，呢隻醫療股有望受惠！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２２日報道》香港與內地「小通關」風聲愈吹愈烈，內地專家組

周末抵港考察四日，令市場憧憬通關轉入最後直路。通關概念股成為短線大主題，濠賭股、零售

及個別醫療股成為市場焦點。專家認為，藉着通關可尋寶，惟強調應看重個股基本面，不宜過份

憧憬通關帶來的利好作用，當中料希瑪眼科（０３３０９）將受惠！



＊不宜過份憧憬通關＊



通關被視為粵港澳政府短期首要任務，行政長官林鄭月娥亦經常將通關二字掛在嘴邊。最新

傳出港府力爭今年１２月底前落實小量配額的「小通關」。值得留意，是次消息只談及北向通關

，而非全面通關。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為現階段不宜過份憧憬。他今早在《經濟通通訊社》財經

直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，本港近月多次傳出通關消息也無功而還，即

使全面通關，也要留意限額及熔斷機制，預計在現時社會氣氛下，難恢復昔日自由行大舉南下的

境況，炒作通關的不確定性高。他認為對零售股利好作用不大，強調需要細看個股基本面作考慮

。



＊部份零售股已反映通關憧憬＊



不過，通關未落實，零售股份已炒高，１１月內表現不俗。截至今日中午收市，莎莎

（００１７８）本月累計升幅達１７％。溫傑提醒莎莎上周公布中期業績，目前升幅現反映市場

對虧損收窄的以及通關的憧憬。他補充，目前零售氣氛不算暢旺，對進一步推高莎莎股價信心不

大，對投資者現價追入有保留。

零售數據可謂市場探熱針，隨政府消費券效應減退，本港零售數據增幅放緩，９月銷情遜色

。根據政府統計處公布的零售業銷貨額數字可見，９月零售業總銷貨價值２８０億元，較市場預

期增長１１﹒９％為低，升幅按月回落４﹒６個百分點。

補充一點，富瑞上調莎莎純利預測兼維持目標價１﹒９元，而莎莎半日已升破富瑞給予的目

標價，高見１﹒９３元。

撇開通關因素，溫傑更看好零售商直播帶貨的前景。莎莎及卓悅（００６５３）近年關閉多

間門市，乘內地直播帶貨風潮，夥拍不同ＫＯＬ進行直播。

金飾股周大福（０１９２９）明天將公布截至今年９月底止中期業績，其股價自８月起逆市

而上，累計升幅逾２７％，單計本月亦漲逾７％。溫傑提醒，周大福近年於內地業務佔比增加，

業務增長動力來源取決於內地業務擴張的進度，相信受是次通關影響程度不大。



＊醫療股有寶可尋＊



雖然零售股部署宜謹慎，但醫療股當中有寶可尋。溫傑認為希瑪眼科（０３３０９）或可成

為北向通關受惠股。事關希瑪眼科旗下希瑪中國早前以３﹒８５億元人民幣（約４﹒６５億港元

）收購內地牙科保健服務公司深圳愛康健齒科的５５％股權，而愛康健約有客戶６０％來自香港

。雖然愛康健連續兩年錄得虧蝕，但溫傑預期北向通關有利其業務增長。

另外，醫美股醫思健康（０２１３８）被視為通關熱炒股，不過溫傑認為該股於１１月內升

近１３％，現價已反映利好因素，不宜追入。

