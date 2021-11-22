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即市新聞

22/11/2021 13:49

【通關在望？】專家籲不宜過分憧憬零售股，呢隻醫療股有望受惠！

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒２２日報道》香港與內地「小通關」風聲愈吹愈烈，內地專家組
周末抵港考察四日，令市場憧憬通關轉入最後直路。通關概念股成為短線大主題，濠賭股、零售
及個別醫療股成為市場焦點。專家認為，藉着通關可尋寶，惟強調應看重個股基本面，不宜過份
憧憬通關帶來的利好作用，當中料希瑪眼科（０３３０９）將受惠！

＊不宜過份憧憬通關＊

　　通關被視為粵港澳政府短期首要任務，行政長官林鄭月娥亦經常將通關二字掛在嘴邊。最新
傳出港府力爭今年１２月底前落實小量配額的「小通關」。值得留意，是次消息只談及北向通關
，而非全面通關。
　　光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為現階段不宜過份憧憬。他今早在《經濟通通訊社》財經
直播節目《開市Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，本港近月多次傳出通關消息也無功而還，即
使全面通關，也要留意限額及熔斷機制，預計在現時社會氣氛下，難恢復昔日自由行大舉南下的
境況，炒作通關的不確定性高。他認為對零售股利好作用不大，強調需要細看個股基本面作考慮


＊部份零售股已反映通關憧憬＊

　　不過，通關未落實，零售股份已炒高，１１月內表現不俗。截至今日中午收市，莎莎
（００１７８）本月累計升幅達１７％。溫傑提醒莎莎上周公布中期業績，目前升幅現反映市場
對虧損收窄的以及通關的憧憬。他補充，目前零售氣氛不算暢旺，對進一步推高莎莎股價信心不
大，對投資者現價追入有保留。
　　零售數據可謂市場探熱針，隨政府消費券效應減退，本港零售數據增幅放緩，９月銷情遜色
。根據政府統計處公布的零售業銷貨額數字可見，９月零售業總銷貨價值２８０億元，較市場預
期增長１１﹒９％為低，升幅按月回落４﹒６個百分點。
　　補充一點，富瑞上調莎莎純利預測兼維持目標價１﹒９元，而莎莎半日已升破富瑞給予的目
標價，高見１﹒９３元。
　　撇開通關因素，溫傑更看好零售商直播帶貨的前景。莎莎及卓悅（００６５３）近年關閉多
間門市，乘內地直播帶貨風潮，夥拍不同ＫＯＬ進行直播。
　　金飾股周大福（０１９２９）明天將公布截至今年９月底止中期業績，其股價自８月起逆市
而上，累計升幅逾２７％，單計本月亦漲逾７％。溫傑提醒，周大福近年於內地業務佔比增加，
業務增長動力來源取決於內地業務擴張的進度，相信受是次通關影響程度不大。

＊醫療股有寶可尋＊

　　雖然零售股部署宜謹慎，但醫療股當中有寶可尋。溫傑認為希瑪眼科（０３３０９）或可成
為北向通關受惠股。事關希瑪眼科旗下希瑪中國早前以３﹒８５億元人民幣（約４﹒６５億港元
）收購內地牙科保健服務公司深圳愛康健齒科的５５％股權，而愛康健約有客戶６０％來自香港
。雖然愛康健連續兩年錄得虧蝕，但溫傑預期北向通關有利其業務增長。
　　另外，醫美股醫思健康（０２１３８）被視為通關熱炒股，不過溫傑認為該股於１１月內升
近１３％，現價已反映利好因素，不宜追入。

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