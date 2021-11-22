《盤後部署》市場靜待美團業績，料港股本周偏悶且於二萬六見阻力

《經濟通通訊社２２日專訊》恒指今高開７點報２５０５７點。惟本日科技股、石油股、內

銀股及藥股偏軟，拖累港股最低跌逾百點。其後科技股跌幅收窄，港股午後於低位徘徊。最終港

股收報２４９５１點，跌９８點或跌０﹒３９％，主板成交１２９２﹒０２億元。國企指數報

８９２９點，跌４０點或跌０﹒４６％。恒生科技指數報６４１０點，跌４７點或跌０﹒７３％

。

Ａ股造好，上證綜合指數報３５８２點，升２１點或升０﹒６１％，成交５０９１﹒２３億

元人民幣。深證成份指數報１４９６０點，升２０８點或升１﹒４１％，成交３５４７﹒４３億

元人民幣。



＊可主力短炒主攻鏡頭製造相關股份＊



筆者料本週大市繼續維持悶局，理應捕足強勢個股短炒，不宜部署過份多的指數成份股倉位

。

科技股目前已主導恒指走勢。美團（０３６９０）將於本周五（２６日）公布第三季業績，

目前美團可謂市場第二大焦點僅次騰訊（００７００），估料美團績前資金不會輕舉妄動，反而

轉抄主題個股。筆者建議，可保留少許騰訊、美團及京東的好倉有備無患，始終目前估值普遍合

理，否則突然夾升只會後悔無貨在手。

筆者估計，短期資金會繼續於工業製造、汽車以及復甦概念股間炒作（如賭、地產等）。筆

者建議把炒作注碼主攻鏡頭製造相關，始終目前炒作元宇宙、智能汽車等先進概念，加上龍頭舜

宇（０２３８２）本日逆市見資金炒作，反映板塊氣氛頗佳。

恒指方面，料短線維持區間悶局走勢，料２４６００點有支持，２６０００點有阻力。

（ｋｓ）

