  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/11/2021 16:28

《盤後部署》市場靜待美團業績，料港股本周偏悶且於二萬六見阻力

　　《經濟通通訊社２２日專訊》恒指今高開７點報２５０５７點。惟本日科技股、石油股、內
銀股及藥股偏軟，拖累港股最低跌逾百點。其後科技股跌幅收窄，港股午後於低位徘徊。最終港
股收報２４９５１點，跌９８點或跌０﹒３９％，主板成交１２９２﹒０２億元。國企指數報
８９２９點，跌４０點或跌０﹒４６％。恒生科技指數報６４１０點，跌４７點或跌０﹒７３％

　　Ａ股造好，上證綜合指數報３５８２點，升２１點或升０﹒６１％，成交５０９１﹒２３億
元人民幣。深證成份指數報１４９６０點，升２０８點或升１﹒４１％，成交３５４７﹒４３億
元人民幣。

＊可主力短炒主攻鏡頭製造相關股份＊

　　筆者料本週大市繼續維持悶局，理應捕足強勢個股短炒，不宜部署過份多的指數成份股倉位

　　科技股目前已主導恒指走勢。美團（０３６９０）將於本周五（２６日）公布第三季業績，
目前美團可謂市場第二大焦點僅次騰訊（００７００），估料美團績前資金不會輕舉妄動，反而
轉抄主題個股。筆者建議，可保留少許騰訊、美團及京東的好倉有備無患，始終目前估值普遍合
理，否則突然夾升只會後悔無貨在手。
　　筆者估計，短期資金會繼續於工業製造、汽車以及復甦概念股間炒作（如賭、地產等）。筆
者建議把炒作注碼主攻鏡頭製造相關，始終目前炒作元宇宙、智能汽車等先進概念，加上龍頭舜
宇（０２３８２）本日逆市見資金炒作，反映板塊氣氛頗佳。
　　恒指方面，料短線維持區間悶局走勢，料２４６００點有支持，２６０００點有阻力。
（ｋｓ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事22/11/2021
《神州經脈》LPR如預期持穩　人行政策立場趨鬆　創指返三千五
財經熱話22/11/2021
連同多間公司違反壟斷法遭罰款　比亞迪反急升逾半成
財經熱話22/11/2021
【通關在望？】專家籲不宜過分憧憬零售股　呢隻醫療股有望受惠！
財經熱話22/11/2021
【油有餘貴？】明年料供過於求 油股後市仍堪憂
財經熱話22/11/2021
【恒指季檢】染藍追得過ＶＳ趁消息出貨　農夫山泉大熱倒灶即急挫！
財經熱話22/11/2021
【小米預測】券商料小米第三季經調整純利增16%　關注芯片短缺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金