《台股攻略－黃振宇》台股微跌１５點，險守１７８００點關口

《台股攻略》台股今日（２２日）窄幅上落，ＤＲＡＭ（動態隨機存取記憶體）及光學鏡頭

股份升勢強勁，大市最高升至１７８５８點，惟電子權值股表現淡靜，加權指數最終收

１７８０４點，跌１５點，成交金額縮減至３１２９億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣

出１﹒２５億元。

電子權值股方面，晶圓雙雄的台積電收６１５元，跌０﹒５％；聯電收６４﹒７元，跌

０﹒６％；聯發科跌０﹒９％，矽力─ＫＹ跌４﹒８％，鴻海及大立光無起跌，華邦電則逆市升

近７％。另外，外資表示ＤＲＡＭ將成為元宇宙發展的重要資源，ＤＲＡＭ相關股的十銓、威剛

、品安、商丞及廣穎紛紛漲停，宜鼎及宇瞻亦升超過２％。至於元宇宙概念股的亞信升９﹒２％

，光磊升７﹒７％，鈺創升３﹒３％，宏達電、位速、中光電及揚明光均跌１％至２﹒５％。光

學鏡頭廠的玉晶光第三季業績亮麗，目前集團亦積極開發ＶＲ、ＡＲ及車載鏡頭等產品獲外資看

好，受市場資金追捧下，玉晶光收５３０元，升７％，創四個月新高，同是光學鏡頭廠的亞光及

佳凌股價更於中段同步漲停，收市升３至５％。正極材料廠的美琪瑪受惠電池材料價格上升及強

勁市場需求，集團累計前１０月稅後純利２﹒９９億元，按年增１６５％。

台股仍然受制１８０００點關口，料短期走勢仍然波幅，不過近來台股的半導體產業持續受

惠市場需求增加，投資者除了關注電子權值股外，創新科技概念的元宇宙概念股及電動車概念股

亦不容忽視。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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