《談國論企－黎偉成》京冬奧面對拜登性格分裂式抵制

《談國論企》中國國家主席習近平２０２１年１１月１６日上午同美國總統拜登舉行的視頻

會晤，直接了當地指出「中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏」，所得即時的面對面回應雖

是「美國不尋求通過強化同盟關係反對中國」，惟拜登於１１月１９日便表示「正考慮外交抵制

北京於明年２月舉行的冬季奧運會」，頗有性格分裂之概，亦印證我多番所評拜登乃陰毒反華者

之言正是。中國今後更要小心應對和不留情面的反擊美帝攬炒。



＊要續防拜登出爾反爾以防其陰之毒＊



從２０２１年１月２０日入主白宮以來，我從言與行對拜登之評由「假君子」到「真小心」

，而現今更進一步降級為「陰毒政客」，並特別對中國而言。用陰毒之詞以評拜登，最新的例子

當然是千方百計要與習近平面對面舉行峰會不成，到最後就作視頻會晤也「算數」，卻不僅不帶

來以特別是在對華削減或取消美方亂作非為的加徵關稅和企業制裁等，無禮之於前，更在與習會

晤三日後表「因應中國涉侵犯人權，正考慮外交抵制北京明年２月舉行的冬季奧運會」，性格與

言行分裂得很。

即使所言寥寥，惟亦在相當程度反映出言者與一般政客、政棍無甚分別，要狠批重點有：（

一）要指出，奧林匹克運動會自１８９６年開始至今，精神重於參與，強調這是運動員之間和運

動運伍之間的競爭，從不認為此乃國家之間體育實力的較量，而東京在２０２１年舉行的

２０２０年夏季奧運會，有若干運動員不受其所屬國被罰影響而以個人名義參賽，便可見一斑。

由是拜登要得到美國奧委會的「配合」，才能成事。

問題是（二）拜登要「外交抵制」北京冬奧，「理由」為「因應中國涉侵犯人權」，所指的

是新疆「人權問題」，實際是美國上任國務卿蓬佩奧於下台前匆匆之言，美國至今還是無找出甚

麼「種族滅絕」的任何證據，卻以此為天大謊話，毫不害羞地講了一次之後日復一次又一次的以

為是「真」。更無恥的，是拜登居然要求加拿大等其他盟友作如是舉，居然統統忘掉３日之前向

習近平誓神劈願的說「美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同

中國發生衝突」；我力批拜登之言「總是在對華的大原則說得「美麗」，做又是另一套，須觀其

行及行之效，始能作準」，不幸而言中。拜登與頗不少美國政客、政棍的言行與性格，有嚴重分

裂。

最嚴重的為（三）拜登所表之「正在考慮外交上抵制北京明年舉行的冬季奧運會」，乃有十

分重大的政治問題，特別是（Ｉ）美國要在「外交」上的抵制，所涉及的就是國與國之間的關係

，對中美兩國的現有和將來政治生態，有相當重大的負面影響，甚至惡性衝擊，是為一個大國元

首不宜衝口而出之輕言。



＊美外交抵制北京冬奧即反奧委會對華宣戰＊



同樣嚴重的問題是（ＩＩ）奧運會從來就是運動員與運動隊伍之間的比賽，不以國家名義進

行，只是全世界國家都十分重視此四年一屆的國際體育盛會，才由元首或派出高官「率領」隊伍

參與其事，完全沒有「外交」的成分，故拜登要「抵制」即將於２０２２年２月份舉行的冬奧，

不是「抵制」中國，而是主辦者（ｉ）國際奧委會，和（ｉｉ）該會通過競選所得結果而授的主

辦城市。

是故（ｉｉｉ）拜登只能聯群「抵制」的，是北京冬奧，不是中國。我要告訴美國的一眾政

客與政棍有關奧運的基本，是以城市為夏與冬奧主辦者，如剛結束的東京奧運會，就不是日本奧

運會。美國的多個城市也獲國際奧委會授權主辦過奧運，但歷史上從來沒有甚麼「美國奧運會」

，足見拜登等美國政棍的基本知識如之何！

說到（四）人權，請美國以至世界各國一眾政客與政棍：全世界各地的運動員最大的人權和

生命，就是可以不受政治問題影響和逼害而無法參與練習和比賽，特別是以畢生最大榮譽的奧運

會比賽。任何運動員的運動生命十分有限，運動的高峰期更是短暫得很，政客與政棍因政治「理

由」和利益，禁制該國或地區在是屆達標甚至可以贏取榮譽，下一屆的機會便相對大減，會是為

運動員的畢生遺憾，誰負此一人權責任？

我說：「拜登等政客所做的「運動」，是「政治運動」，有時是「政棍運動」。中國要嚴防

的，當然是剛說美國不尋求通過強化同盟關係反對中國」，而又在３日之後表示「正考慮外交抵

制北京於明年２月舉行的冬季奧運會」的拜登。我早言此廝陰毒，於今更狠批其言行及性格有分

裂，故中國對美未來３年所要面對和化解的「陰」與「毒」，實在多如牛毛；但拜登「底牌」已

盡露，反擊反制之不難也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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