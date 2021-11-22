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即市新聞

22/11/2021 09:27

《異動股》京東（９６１８）升逾３％，四隻染藍股高開

　　《經濟通通訊社２２日專訊》京東集團（０９６１８）現價升３﹒２９％，報３６４元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒６９％。該股成交約３７萬股，涉資１﹒３５億元。
　　恒指公司公布季檢結果，恒生指數成分股納入京東集團（０９６１８），網易
（０９９９９）、華潤啤酒（００２９１）及新奧能源（０２６８８），成分股數目將由６０隻
增加至６４隻，將於１２月６日（星期一）起生效。
　　染藍股高開，網易（０９９９９）升３﹒５２％，報１８５﹒３元，以現價計，該股暫連升
３日，累計升幅４﹒９９％；潤啤（００２９１）升２﹒６２％，報６６﹒７元，以現價計，該
股暫連升５日，累計升幅５﹒８７％；新奧能源（０２６８８）升６﹒６２％，報１５１﹒３元
，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１４﹒４５％。
　　現時，恒生指數報２５０５７，升７點或升０﹒０３％，主板成交５６﹒９７億元。國企指
數報８９８１，升１０點或升０﹒１２％。恒生科技指數報６４５６，跌１點或跌０﹒０２％。
　　即月期指新報２５０２９，升４０點，低水２８點。即月國指期貨報８９８４，升２２點，
高水３點。即月科指期貨新報６４５２，升１６點，低水２２點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　３６４﹒００元　升３﹒２９％
　　網易（０９９９９）　　　１８５﹒３０元　升３﹒５２％
　　潤啤（００２９１）　　　　６６﹒７０元　升２﹒６２％
　　新奧能源（０２６８８）　１５１﹒３０元　升６﹒６２％
　　中國恒大（０３３３３）　　　２﹒７５元　跌１﹒０８％
　　信達生物（０１８０１）　　８１﹒５０元　升１﹒４９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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