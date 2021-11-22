《異動股》京東（９６１８）升逾３％，四隻染藍股高開

《經濟通通訊社２２日專訊》京東集團（０９６１８）現價升３﹒２９％，報３６４元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒６９％。該股成交約３７萬股，涉資１﹒３５億元。

恒指公司公布季檢結果，恒生指數成分股納入京東集團（０９６１８），網易

（０９９９９）、華潤啤酒（００２９１）及新奧能源（０２６８８），成分股數目將由６０隻

增加至６４隻，將於１２月６日（星期一）起生效。

染藍股高開，網易（０９９９９）升３﹒５２％，報１８５﹒３元，以現價計，該股暫連升

３日，累計升幅４﹒９９％；潤啤（００２９１）升２﹒６２％，報６６﹒７元，以現價計，該

股暫連升５日，累計升幅５﹒８７％；新奧能源（０２６８８）升６﹒６２％，報１５１﹒３元

，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１４﹒４５％。

現時，恒生指數報２５０５７，升７點或升０﹒０３％，主板成交５６﹒９７億元。國企指

數報８９８１，升１０點或升０﹒１２％。恒生科技指數報６４５６，跌１點或跌０﹒０２％。

即月期指新報２５０２９，升４０點，低水２８點。即月國指期貨報８９８４，升２２點，

高水３點。即月科指期貨新報６４５２，升１６點，低水２２點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ３６４﹒００元 升３﹒２９％

網易（０９９９９） １８５﹒３０元 升３﹒５２％

潤啤（００２９１） ６６﹒７０元 升２﹒６２％

新奧能源（０２６８８） １５１﹒３０元 升６﹒６２％

中國恒大（０３３３３） ２﹒７５元 跌１﹒０８％

信達生物（０１８０１） ８１﹒５０元 升１﹒４９％

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（ｈｃ）

