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即市新聞

22/11/2021 09:25

《異動股》恒汽（７０８）高開５％，以每股３元發新股籌２７億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》恒大汽車（００７０８）現價升４﹒８２％，報３﹒７元，該
股成交約９﹒０１億股，涉資２７﹒０３億元。
　　恒大汽車公布，以先舊後新方式按每股３元發行９億股新股，集資２７億元，連同本月９日
公布按每股２﹒８６元發行約１﹒７５億股新股籌５億元，兩輪配股抽水最多３２億元。
　　該集團指，每股３元配售價較上周五收報３﹒５３元折讓１５％，而９億股新股將佔連同該
１﹒７５億股新股發行後的擴大後股本約８﹒３％。至於控股股東中國恒大（０３３３３）持股
將攤薄至約５８﹒５４％。有關配售股份將配售予不少於６名獨立第三方的承配人，料無承配人
成為主要股東。
　　該集團指，將自認購所得款專項用於新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車投產
奠定基礎。
　　恒大低開１﹒０８％報２﹒７５元。
　　現時，恒生指數報２５０５７，升７點或升０﹒０３％，主板成交５６﹒９７億元。國企指
數報８９８１，升１０點或升０﹒１２％。恒生科技指數報６４５６，跌１點或跌０﹒０２％。
　　即月期指新報２５０３４，升４５點，低水２３點。即月國指期貨報８９８４，升２２點，
高水３點。即月科指期貨新報６４５０，升１４點，低水７點。
　
　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒大汽車（００７０８）　　３﹒７元　升４﹒８２％
　　恒騰網絡（００１３６）　２﹒３３元　升２﹒１９％
　　中國恒大（０３３３３）　２﹒７５元　跌１﹒０８％
　　恒大物業（０６６６６）　４﹒０８元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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