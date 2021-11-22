《異動股》恒汽（７０８）高開５％，以每股３元發新股籌２７億

《經濟通通訊社２２日專訊》恒大汽車（００７０８）現價升４﹒８２％，報３﹒７元，該

股成交約９﹒０１億股，涉資２７﹒０３億元。

恒大汽車公布，以先舊後新方式按每股３元發行９億股新股，集資２７億元，連同本月９日

公布按每股２﹒８６元發行約１﹒７５億股新股籌５億元，兩輪配股抽水最多３２億元。

該集團指，每股３元配售價較上周五收報３﹒５３元折讓１５％，而９億股新股將佔連同該

１﹒７５億股新股發行後的擴大後股本約８﹒３％。至於控股股東中國恒大（０３３３３）持股

將攤薄至約５８﹒５４％。有關配售股份將配售予不少於６名獨立第三方的承配人，料無承配人

成為主要股東。

該集團指，將自認購所得款專項用於新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車投產

奠定基礎。

恒大低開１﹒０８％報２﹒７５元。

現時，恒生指數報２５０５７，升７點或升０﹒０３％，主板成交５６﹒９７億元。國企指

數報８９８１，升１０點或升０﹒１２％。恒生科技指數報６４５６，跌１點或跌０﹒０２％。

即月期指新報２５０３４，升４５點，低水２３點。即月國指期貨報８９８４，升２２點，

高水３點。即月科指期貨新報６４５０，升１４點，低水７點。



表列相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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恒大汽車（００７０８） ３﹒７元 升４﹒８２％

恒騰網絡（００１３６） ２﹒３３元 升２﹒１９％

中國恒大（０３３３３） ２﹒７５元 跌１﹒０８％

恒大物業（０６６６６） ４﹒０８元 無升跌

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（ｋｓ）

