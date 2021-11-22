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即市新聞

22/11/2021 14:33

《異動股》舜宇飆８％暫最佳藍籌，大摩料明年鏡頭模組毛利率改善

　　《經濟通通訊社２２日專訊》舜宇（０２３８２）現價升７﹒７２％，報２３４﹒４元，該
股成交約７９６萬股，涉資１８﹒１５億元，盤中高見２３５﹒６元暫表現最佳藍籌，最低見
２１８元；比亞迪電子（００２８５）升０﹒８４％，報２９﹒９５元；高偉電子
（０１４１５）升１２﹒２６％，報１０﹒６２元；丘鈦（０１４７８）升４﹒０４％，報
１１﹒８６元。
　　摩根士丹利發表報告指，該行近日與舜宇光學科技舉行投資者會議，引述管理層料明年智能
手機鏡頭升級將開始，第一是料物料清單（Ｂｉｌｌ　ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）成本轉化會
從５Ｇ相關部件轉至鏡頭、第二是主要代工商正尋求不同功能的鏡頭以捕捉高端市場份額、第三
是公司冀高端領域的技術及領先地位保持其市場份額。
　　現時，恒生指數報２４９２０，跌１２９點或跌０﹒５２％，主板成交９６５﹒７６億元。
國企指數報８９２２，跌４８點或跌０﹒５４％。恒生科技指數報６３９８，跌５９點或跌
０﹒９２％。
　　即月期指新報２４９２１，跌６８點，平水。即月國指期貨報８９３０，跌３２點，高水８
點。即月科指期貨新報６４０１，跌３５點，高水３點。
　　上證綜合指數報３５８３，升２３點或升０﹒６５％，成交４４９７﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４９５５，升２０２點或升１﹒３８％，成交３１４０﹒６３億元人民幣


　
　　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇（０２３８２）　　　　２３４﹒４元　　升７﹒７２％
　　比亞迪電子（００２８５）　２９﹒９５元　　升０﹒８４％
　　高偉電子（０１４１５）　　１０﹒６２元　升１２﹒２６％
　　丘鈦（０１４７８）　　　　１１﹒８６元　　升４﹒０４％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　３６﹒９５元　　升７﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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