《異動股》舜宇飆８％暫最佳藍籌，大摩料明年鏡頭模組毛利率改善

《經濟通通訊社２２日專訊》舜宇（０２３８２）現價升７﹒７２％，報２３４﹒４元，該

股成交約７９６萬股，涉資１８﹒１５億元，盤中高見２３５﹒６元暫表現最佳藍籌，最低見

２１８元；比亞迪電子（００２８５）升０﹒８４％，報２９﹒９５元；高偉電子

（０１４１５）升１２﹒２６％，報１０﹒６２元；丘鈦（０１４７８）升４﹒０４％，報

１１﹒８６元。

摩根士丹利發表報告指，該行近日與舜宇光學科技舉行投資者會議，引述管理層料明年智能

手機鏡頭升級將開始，第一是料物料清單（Ｂｉｌｌ ｏｆ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）成本轉化會

從５Ｇ相關部件轉至鏡頭、第二是主要代工商正尋求不同功能的鏡頭以捕捉高端市場份額、第三

是公司冀高端領域的技術及領先地位保持其市場份額。

現時，恒生指數報２４９２０，跌１２９點或跌０﹒５２％，主板成交９６５﹒７６億元。

國企指數報８９２２，跌４８點或跌０﹒５４％。恒生科技指數報６３９８，跌５９點或跌

０﹒９２％。

即月期指新報２４９２１，跌６８點，平水。即月國指期貨報８９３０，跌３２點，高水８

點。即月科指期貨新報６４０１，跌３５點，高水３點。

上證綜合指數報３５８３，升２３點或升０﹒６５％，成交４４９７﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１４９５５，升２０２點或升１﹒３８％，成交３１４０﹒６３億元人民幣

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表列相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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舜宇（０２３８２） ２３４﹒４元 升７﹒７２％

比亞迪電子（００２８５） ２９﹒９５元 升０﹒８４％

高偉電子（０１４１５） １０﹒６２元 升１２﹒２６％

丘鈦（０１４７８） １１﹒８６元 升４﹒０４％

瑞聲（０２０１８） ３６﹒９５元 升７﹒２６％

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（ｋｓ）

