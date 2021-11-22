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即市新聞

22/11/2021 12:45

《午市前瞻》恒指兩萬五料為分水嶺，四隻染藍股較看好網易

　　《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數半日收市報２４９６２，跌８７點或０﹒３５％，主
板成交７２４﹒６５億元。恒生中國企業指數報８９３７，跌３２點或０﹒３７％。恒生科技指
數報６４０６，跌５１點或０﹒７９％。

＊聶振邦：京東見獲利盤，短期未必大升＊

　　大市早段表現未見太大起色，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美國有傳杯
葛北京冬奧，相信市場轉趨觀望態度，對投資氣氛有一定影響，短期要留意中美關係有沒有新進
展。他又指，大市成交仍較弱，恒指目前亦未見有明確方向，預期２５０００點會成為本周的分
水嶺。若連續兩天失守該位，恒指可能會下試２４２００至２４５００點，反之在２５０００至
２５５００點區間上落。
　　恒指公司宣布，將京東（０９６１８）、網易（０９９９９）、潤啤（００２９１）及新奧
能源（０２６８８）列入恒生指數成份股。聶振邦表示，四隻「染藍股」當中，他較看好網易，
因為連續３個月被凍結審批的國產網遊版號，有傳近期將恢復審批，加上「染藍」效應，有望推
高網易股價。部署上，他認為若股價在接下來的一至兩個交易日守得住１８０元，較進取的投資
者可以吸納，較謹慎的投資者可於１７０至１７５元吸納，上望目標２０５至２１０元。
　　至於京東，聶振邦認為，雖然股價表現較強勢，但自１０月初至今已升約三成，加上今天在
日線圖上出現陰燭，反映有有獲利盤進場，短期上升空間不大，料在３８０元有阻力。（ｅｒ）

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