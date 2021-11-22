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即市新聞

22/11/2021 15:56

《美元走勢－羅明立》鎊匯短期或在１﹒３３╱１﹒３６之間波動

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１４﹒２４　１１４﹒２７　１１４﹒０２
　　歐元╱美元　１﹒１２６６　１﹒１２９０　１﹒１２６２
　　英鎊╱美元　１﹒３４３６　１﹒３４４９　１﹒３４２７
　　美元╱瑞郎　０﹒９２９７　０﹒９３０４　０﹒９２８４
　　美元╱港元　７﹒７９１７　７﹒７９２２　７﹒７８９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》上周五（１９日）美匯指數再上衝９６﹒２５的近期高位，受阻後在９６附近
爭持。美國總統拜登正式簽署１﹒２萬億美元的基礎設施建設法案，可能進一步推升通脹。美國
聯儲局加息預期持續升溫，美匯短線或需調整，但相信中期上升趨勢將繼續，可候低吸納。
　　英國１０月零售銷售按月升０﹒８％，核心銷售月升１﹒６％，兩者都好過預期，英國接連
公布的就業、通脹及零售數據都理想，將增加央行１２月加息的機會。鎊匯先升後回，美元強勢
限制了鎊匯的升幅，短期或在１﹒３３╱１﹒３６之間波動。歐洲央行行長拉加德重申謹慎的貨
幣政策立場，表示無需收緊政策以避免破壞經濟復甦，歐元反彈受制於１０天平均線，可能要下
試１﹒１１５０╱８０，短線阻力１﹒１３３０，暫不宜博反彈。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３００　１﹒１２００　１﹒１３３５
　　美元兌日圓　沽出日圓　１１３﹒８５　１１５﹒２０　１１３﹒４５
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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