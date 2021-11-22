《美元走勢－羅明立》鎊匯短期或在１﹒３３╱１﹒３６之間波動

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒２４ １１４﹒２７ １１４﹒０２

歐元╱美元 １﹒１２６６ １﹒１２９０ １﹒１２６２

英鎊╱美元 １﹒３４３６ １﹒３４４９ １﹒３４２７

美元╱瑞郎 ０﹒９２９７ ０﹒９３０４ ０﹒９２８４

美元╱港元 ７﹒７９１７ ７﹒７９２２ ７﹒７８９１

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《美元走勢》上周五（１９日）美匯指數再上衝９６﹒２５的近期高位，受阻後在９６附近

爭持。美國總統拜登正式簽署１﹒２萬億美元的基礎設施建設法案，可能進一步推升通脹。美國

聯儲局加息預期持續升溫，美匯短線或需調整，但相信中期上升趨勢將繼續，可候低吸納。

英國１０月零售銷售按月升０﹒８％，核心銷售月升１﹒６％，兩者都好過預期，英國接連

公布的就業、通脹及零售數據都理想，將增加央行１２月加息的機會。鎊匯先升後回，美元強勢

限制了鎊匯的升幅，短期或在１﹒３３╱１﹒３６之間波動。歐洲央行行長拉加德重申謹慎的貨

幣政策立場，表示無需收緊政策以避免破壞經濟復甦，歐元反彈受制於１０天平均線，可能要下

試１﹒１１５０╱８０，短線阻力１﹒１３３０，暫不宜博反彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３００ １﹒１２００ １﹒１３３５

美元兌日圓 沽出日圓 １１３﹒８５ １１５﹒２０ １１３﹒４５

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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