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即市新聞

22/11/2021 16:32

《本港經濟》十月整體通脹率１﹒７％低於預期，基本通脹１﹒１％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年１０月份整體
消費物價與一年前同月比較，上升１﹒７％，較９月份的相應升幅（１﹒４％）為高，但低於市
場預測的１﹒８％。綜合消費物價指數在１０月份有較大的按年升幅，主要是由於自１０月份開
始，差餉寬免的上限由每個應繳差餉物業每季１５００元下調至１０００元。
　　剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在１０月份的按年升幅（即基本通
脹率）為１﹒１％，略高於９月份的１％，主要是由於電力費用和新鮮蔬菜價格升幅擴大所致。

＊首十個月綜合消費物價指數按年升１﹒５％＊

　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在１０月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水
（上升２８﹒１％）、衣履（上升６﹒１％）、交通（上升５﹒７％）、外出用膳及外賣（上升
２﹒５％）、耐用物品（上升２％）。另一方面，綜合消費物價指數在１０月份錄得按年跌幅的
類別為雜項物品（下跌１﹒６％）和住屋（下跌０﹒６％）。
　　以今年首十個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升１﹒５％，剔除所有政府一
次性紓困措施的影響，相應升幅則為０﹒５％。

＊政府料通脹壓力短期內略為上升＊

　　政府發言人表示，基本消費物價通脹率由９月份的１％微升至１０月份的１﹒１％。能源相
關項目和個別主要消費物價指數組成項目（包括衣履和交通）的價格錄得較為明顯的按年升幅，
而許多其他主要組成項目承受的價格壓力則仍然輕微。展望將來，隨著進口價格升幅加快和經濟
復甦，通脹壓力在短期內或會略為上升，但由於本地成本壓力仍然輕微，基本通脹應會大致維持
受控。政府會繼續密切留意情況。（ｃｌ）

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