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即市新聞

22/11/2021 15:44

廉署、財匯局搜核數師辦公室，拘９人涉收賄助澳門建築公司上市

　　《經濟通通訊社２２日專訊》廉政公署與財務匯報局上星期採取代號「狙擊手」聯合行動，
搜查一間會計師事務所及其同系公司的辦公室。該地址亦是一間在港上市澳門建築公司的香港登
記業務地址。
　　廉署在行動中拘捕９人，包括會計師事務所及同系公司的３名會計師及２名審計人員。其中
２名會計師先後出任該建築公司的首席財務官。所有被捕人士已獲准保釋候查。廉署稱，調查仍
然繼續，不宜作進一步評論。
　　廉署還透露，該５名會計師和審計人員涉嫌收受該建築公司主席逾１００萬元賄款，以製備
虛假會計師報告，供該建築公司向香港交易及結算所有限公司申請在主板上市時使用。廉署懷疑
該會計師報告所提及的部份業務並不存在，而報告或隱瞞了一些關連交易。
　　澳門廉政公署亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的罪行，並搜查澳門多個地點，包括
該建築公司在澳門的辦公室。
　　廉署與財匯局今年９月簽訂諒解備忘錄，加強合作以共同打擊涉及上市實體的貪污罪行、非
法活動及違規行為。雙方將繼續保持緊密合作，確保上市實體及其核數師的優質審計及誠信財務
匯報，維護金融市場誠信廉潔。
　　財匯局亦發新聞稿稱，聯合行動展示當局決心透過與其他監管機構及執法機關合作，打擊香
港金融市場的失當行為。財匯局在必要時，會毫不猶豫採取所有適用的執法行動，以保障投資大
眾的利益及維護香港作為國際金融中心的聲譽。（ａｃ）
　

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