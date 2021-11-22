《小傳日記》成功染藍笑哈哈，農夫捱沽無人揸

《小傳日記》魚缸連跌第四日，不過好在今日跌幅細番啲，叫喘番口氣，暫時都係好淡爭持

，相信都要睇吓嚟緊有無咩好消息先可以推得高番個市！

上個禮拜五恒指服務公司就公布咗新一輪季檢，加咗四位新貴，藍戰隊增加到６４個，無人

被踢走，其中京東（０９６１８）就大熱入圍，ＡＴＭＸＪ小分隊終於齊齊染藍。網易

（０９９９９）同潤啤（００２９１）都係黑馬中標，但係最後一隻入藍嘅新奧能源

（０２６８８）就有少少爆冷。染藍新貴齊齊升；京東升近兩巴仙，報３５９﹒２銀；網易升多

過３巴仙，報１８４﹒４銀；潤啤升多過１巴仙，報６５﹒７５銀；新奧能源就升多過兩巴仙，

報１４５﹒６銀。不過之前個個睇好入藍籌而煲滾哂嘅農夫山泉（０９６３３），公布無份染藍

之後，今日煲乾哂水，唔見咗超過６巴仙，報４５﹒８銀。

恒大繼之前宣布賣清恒騰（００１３６）套現後，又有新動作揼水，宣布恒汽

（００７０８）先舊後新按每股３銀發行９億新股，集資２７億銀，計埋之前一次配股總共籌旗

３２億銀。恒汽啲錢會繼續擺落去發展恒馳等嘅新能源車，咁收錢真係要快啲出到架恒馳出嚟，

如果唔係恒馳真係變「很遲」喇！恒汽全日升一成一，報３﹒９２銀。

講起車股，國家反壟斷局掛牌後第三日，即刻雷厲風行，罰咗比亞迪（０１２１１）同吉利

（００１７５）各自５０萬人仔，話佢哋各自做嘅合併係「經營者集中」，同時未依法申報。不

過今日兩隻都無懼被罰，比亞迪升多過５巴仙，報３１７銀；吉利升多過４巴仙，報２７﹒１銀

。

嚟緊輪到快手（０１０２４）同小米（０１８１０）出業績，所以科技股波幅都仲要密切留

意，請請！



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