《每周華語－黃溢華》美國房產市、金融股、息率與天然氣

《每周華語》歐洲的疫情見加速惡化之中，上周美股及天然氣╱石油巿場更為波動。步入冬

天且各國防疫╱控疫成效不一，巿場又因而面對更多的不肯定性。美「ＱＥ」退巿，但息率幸未

見急升，通脹預期亦不見一面倒看漲。



２００８╱２０１２年的四年，全球面對美「次按」爆破及雷曼倒閉的衝擊。各國央行急減

息，而房產價大幅度下滑。美國房產市全國指數以２０００年為「１００」水平，美房產市自

２０００年升至２００７╱２００８年，於２００８年１２月指數回落至１５２水平，２００８

年初接近２００水平高位，自２００８年下滑至２０１１╱２０１２年，全美房產市跌至１２０

╱１３０見支持回升。美儲局自２００８╱２０１２年以「ＱＥ」力谷經濟，美３０年

Ｙｉｅｌｄ亦急下滑至４厘╱５厘水平，支持美房產市。２０１７╱２０１８年，房產指數升回

１５０╱２００之內，近半年更急升至接近新水平的２６０水平。面對全球疫情，再「ＱＥ」之

下，使３０年Ｙｉｅｌｄ近年再下滑，低見２厘之下的水平。可見「ＱＥ」近１０多年，真的支

持美房產巿，且支持力不斷上升之中。美ＱＥ「退市」，力度不太大，因而影響有限。至今全球

央行亦未見正式加息。



另方面近半年見天然氣及油價回升。由於疫情仍未真正控制，全球供應鏈失平衡，物價╱商

品價格上升，引致通脹中短期上升。目前通脹仍在相對低水平，因而市場仍平靜。年底到下年初

，相信通脹仍傾向上揚。Ｙｉｅｌｄｓ回升不足為奇。而下年初北半球一旦極為寒冷，需求急增

之下，天然氣╱油價等上升亦是機會大。至於疫情，亦不易真正掌握，有新的口服藥等等，亦需

要觀望分析效用。經濟反彈快？！息率亦見更大的上升壓力。當然，如果疫情下半年見好的改善

，那麼經濟有條件更快回穩、反彈力更大。因而息率確有更大的上揚幅度。



自１９６０╱１９９０年的卅年，美國大銀行見很多的收購╱合併。其中Ｊ﹒Ｐ﹒

Ｍｏｒｇａｎ及Ｃｉｔｉｂａｎｋ兩大集團爭雄，當年也有Ｃｈａｓｅ、Ｂａｎｋｅｒｓ

Ｔｒｕｓｔ及Ｃｈｅｍｉｃａｌ等等大行在爭「一哥」。踏入２０００年，不少美國大行全力爭

取全球生意。「９．１１」事件，使美儲局急下調息率，不少資金流入美房產市！因而２００１

╱２００７年見美「次按」市場大旺。其中互為影響之下，雷曼真的倒下，ＡＩＧ及美國不少大

行甚而ＧＥ也面對十分緊張的資本融資壓力。不幸的是，美國面對更大的壓力，只有少數的大行

╱金融銀行股可守穩。Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ終需要美政府入股才可不用全行「倒下」，而於

２０００年，美政府賺了１２０億美元之下，全面沽售了Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ股份；此時，

Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ才再次成為全資的私人金融集團。



各大金融巨企爭雄半年紀之久，今天Ｊ﹒Ｐ﹒ Ｍｏｒｇａｎ成為美國╱全球的金融集團。

世事如棋局局新，如果無雷曼倒閉，不少金融股╱大行今天的市值會十分之大，而全球的金融行

業亦不會有今天疫情之下的發展。雷曼倒下不久，Ｃｉｔｉｇｒｏｕｐ股價急下挫，後見「五合

一」股，因而今天見６８多美元水平，高位接近６００多美元。即１００美元多，今天１３美元

水平等等。１９７０╱１９８０年，Ｊ﹒Ｐ﹒ Ｍｏｒｇａｎ及Ｃｉｔｉｂａｎｋ匯市╱衍生工

具爭雄。此時多了「大摩」等大投資行，美林已給美銀收購，而美銀又給Ｗｅｌｌｓ

Ｆａｒｇｏ買入，可見近幾十年的市場全面變天，金融股已不及新的股市板塊。電動車也好、資

訊股也好都成為新的焦點了。可見市場不停地變。例如１００年前有很多鐵路股，１９７０╱

１９９０年代有私人電腦股等。股市結構不斷地變！加上全球市場也在變動。成本╱科技改變等

等，使資本重置：投入更為吸引的板塊。近年航空股不吸引，因而更為利好電動車等股份。



地球氣候面對巨變，因而人類要控制不少行業排出溫室氣體。這些也使股市起了變化。可見

由「ＱＥ」、疫情及控制氣候惡化都左右市場不同板塊的中長期表現。美儲局面對通脹升溫，亦

會小心分析，亦不會盲目「加息」。但市場自身有反應，有自身的分析。因而下年初，「

Ｙｉｅｌｄｓ」全面上升也不足為奇，加息不一定是不利股市。金融股╱銀行股可受惠「加息」

。資本市場可不再被「扭曲」，因而加息亦有好處。



以ＧＤＰ看，全球大方向上升。二戰之後，美國ＧＤＰ亦在增加、反映面對不同困難，經濟

仍在增長。但以板塊看，由於有新的動力及ＧＤＰ的成長，不只由現有的企業推動，中長線投資

，亦可以十年、廿年角度看，１９７０╱１９８０年代的美軟件╱電腦企業，不少仍見活力，晶

片有更大的需求之下，且產品創新推動、衍生了企業新盈利動力。而ＧＤＰ的成長，因而起了微

妙的變化及新的組成本質。且消費市場大變，亦見全球化提升了美企業的成長╱盈利能力。分析

不同板塊，以近半世紀、１００年的各大板塊表現，可見股市上升，由不同板塊推動。美國金融

業板塊仍有巨大吸引力，但目前卻在找新方向。



漫長的冬天，對北半球的疫情又是另一次的考驗。即使已有口服抗病毒新藥，始終要見效用

才可下定論。１９７０年代，文書軟件推出，配合私人電腦，仍不一定可把「硬件」文書系統取

代。王安博士不相信，而美掛牌的「ＷＡＮＧ ＬＡＢ」仍堅持「硬件」系統不可被軟件取代。

最終是王安博士低估了軟件及私人電腦的效能：金融巨企全都放棄「硬件」系統。電動車真可全

面取代目前的車子？！有政策支持也不一定成功。《資深市場人士 黃溢華》



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