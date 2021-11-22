《鍾之日記》藍籌新貴表現佳，車股逆市開快車

《鍾之日記》１１月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股上周五（１９日）晚個別走，道指連跌第三日，納指則創新高。不過受累中資科技股氣

氛向淡拖累，港股今日反覆偏軟，連跌四日。恒指高開７點，早段曾反覆升４９點，見

２５０９９點半日高，之後反覆向下。午後港股曾插１８０點，見２４８６９點後喘穩。尾市跌

幅收窄，恒指收市跌９８點或０﹒３９％，報２４９５１。大市全日成交額１２９２﹒０２億元

。國企指數報８９２９點，跌４０點或０﹒４６％。科指跌４７點或０﹒７３％，報６４１０點

。

人行公布１１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）持平，１年期為３﹒８５％，５年期以上為

４﹒６５％，連續１９個月保持不變，符市場預期。滬深股市今日高開高走，滬綜指高開後，升

幅逐步擴大，收升０﹒６１％，報３５８２﹒０８點，深成指升１﹒４１％。鋰電、芯片股造好

，創業板大漲２﹒５％，自８月以來重新站上３５００點。兩市全日成交１２５４９億元人民幣

，按日增１１﹒６％，連續第２２個交易日成交突破１萬億。外資今日通過陸股通淨流入

１４﹒３５億元人民幣，連續兩個交易日淨流入。



＊網易大熱染藍，漲３％直逼歷史高位＊



恒指公司於上周五公布季檢結果，恒生指數成分股納入京東集團（０９６１８），網易

（０９９９９）、華潤啤酒（００２９１）及新奧能源（０２６８８），成分股數目將由６０隻

增加至６４隻。恒生中國企業指數納入信達生物（０１８０１），剔除中國恒大（０３３３３）

，而恒生科技指數成分股則沒有變動。所有變動將於今年１２月６日起生效。

染藍股今日全部高開高走，尤以網易（０９９９９）升勢最強，全日漲超３％報１８４﹒４

元，直逼歷史高位１８９﹒８５８元，創近６個月新高。新奧能源（０２６８８）升２﹒６％，

報６３﹒８５元，創逾２個月新高。京東集團（０９６１８）升１﹒９％，報３５９﹒２元，創

近９個月新高。潤啤（００２９１）升１﹒２％，報６５﹒７５元，創４個月新高。

獲染藍消息帶挈，上述股份接連創新高，或已迎來見頂信號。綜觀上一次恒指公司於９月６

日納入的成份股，當時染藍新貴為信義玻璃（００８６８）、李寧（０２３３１）、招行

（０３９６８），上述股份均在染藍消息公布前後幾日創出新高，惟觸高後現不少獲利盤，三股

齊齊回落，至今仍未能突破當時高位。



＊恒大汽車不足兩周再配股、股價照升一成一＊



特斯拉（ＴＳＬＡ）上周五股價續漲３﹒７％收１１３７﹒０６美元，連帶其勁敵

Ｒｉｖｉａｎ（ＲＩＶＮ）也扭轉由上市高位兩連跌勢，股價回升４﹒２％收１２８﹒６美元。

此外，Ａ股汽車及新能源車板塊今日明顯跑贏大市。本港汽車股今日普遍逆市造好，尤其是推出

高端新能源品牌「沙龍智行」首款豪華純電轎車的長汽（０２３３３） 繼上周五回吐守穩１０

天線後，今早股價高見３７﹒４元，收升８﹒１％，長汽Ａ股（滬：６０１６３３）升

８﹒２４％。

藍籌吉利（００１７５）及比亞迪（０１２１１） 股價均重越１０天及２０天線，分別收

升４﹒２％及５﹒７％；連升２日的廣汽（０２２３８）升１﹒４％；東風（００４８９）升

４﹒８％；敏實（００４２５）升２﹒７％；德昌電機（００１７９）升３﹒５％；福耀玻璃

（０３６０６）升２﹒６％。五菱汽車（００３０５）升８﹒３％，耐世特（０１３１６）升

２﹒５％。

至於相隔不足兩周再配股的恒大汽車（００７０８）飆１１﹒１％，收報３﹒９２元。恒大

汽車宣布，通過先舊後新方式，以每股３元配售９億股，較周五收市價３﹒５３元折讓１５％，

相當於擴大後已發行股份約８﹒３％，預期所得款項總額約２７億元。



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