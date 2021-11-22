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即市新聞

22/11/2021 10:58

【重拳監管】杭州對兩名網絡主播涉嫌偷逃稅款重罰逾９千萬元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》在內地社交網絡有上千萬關注者的網絡主播雪梨及林珊珊因逃
稅遭到杭州市稅務部門合共處罰逾９千萬元（人民幣．下同）。浙江省杭州市稅務部門通過大數
據分析，發現朱宸慧（微博ＩＤ：雪梨Ｃｈｅｒｉｅ）、林珊珊（微博ＩＤ：林珊珊＿
Ｓｕｎｎｙ）兩名網絡主播涉嫌偷逃稅款，依法對朱宸慧及林珊珊追繳稅款、加收滯納金並擬處
１倍罰款共計６５５５﹒３１萬元及２７６７﹒２５萬元。
　　稅務部門指出，朱宸慧、林珊珊在２０１９年至２０２０年期間，通過在上海、廣西、江西
等地設立個人獨資企業，虛構業務將其取得的個人工資薪金和勞務報酬所得轉變為個人獨資企業
的經營所得，偷逃個人所得稅。兩人的上述行為違反了相關稅收法律法規，擾亂了稅收徵管秩序

　　檢查中，稅務部門發現李志強涉嫌策劃、實施和幫助朱宸慧、林珊珊偷逃稅，並干擾稅務機
關調查。目前稅務部門已依法對李志強進行立案檢查，將依法另行處理。同時稅務部門通過稅收
大數據分析，還發現其他個別網絡主播在文娛領域稅收綜合治理中自查自糾不到位，存在涉嫌偷
逃稅行為，正由屬地稅務機關依法進行稽查。（ｄｗ）

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