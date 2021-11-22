【內房困局】據報廣州放寬二手樓貸款，可不按官方指導價

《經濟通通訊社２２日專訊》內地房地產信貸有趨鬆迹象。據官媒《證券時報》報道，昨日

（２１日）網傳「廣州二手房貸可不用參考指導價」的消息，並指已獲幾家大銀行確認。中介機

構證實，只要評估價能夠通過銀行評審，就可以按評估價貸款，而不再按參考價。

廣州近月二手樓市急劇降溫。分析認為，廣州放寬二手房信貸，有「穩房價」的標誌意義，

第四季熱點城市房價跌幅可能會收窄。這一消息尚未獲得官方證實。但早前亦有報道指，廣州部

分銀行已在下調房貸利率，其中光大銀行的首套房利率下降至５﹒６厘，下降了４０點子；廣州

銀行的首套房利率已經降到５﹒４５厘，二套房利率降至５﹒６５厘，下降１０點子。



＊廣州房貸利率５次上調，樓市明顯降溫＊



今年首８個月，廣州多家銀行對房貸利率進行了５次上調，令廣州成為一綫城市中貸款利率

最高的城市。此外，廣州９月起對熱點區域住宅小區實行二手房交易參考價，官方指導價較市場

價低約３成，銀行需根據參考價發放住房貸款。

廣州樓市明顯降溫，據國家統計局早前公布的７０個大中城市商品住宅銷售價格數據，２６

個省會城市中，有２４個省會城市１０月房價均較９月下跌，其中，廣州按月跌０﹒６％，跌幅

與石家莊、西寧並列第一。

成交量方面，廣州中原研究發展部數據顯示，１０月廣州市二手住宅成交量為５２５３宗，

按月跌１５﹒２％，按年大降５０﹒８％，二手市場的「金九銀十」並未如期出現。



＊開發商加快促銷新樓，二手房添壓＊



５８安居客房產研究院分院院長張波表示，廣州發布二手房指導價後，對購房者、房東心態

產生較大影響，不少小區房價也相應調整，目前二手房市場降溫體現得較明顯。同時，很多開發

商近期加快出貨，新房降價促銷力度較大，新房價格調整對二手房影響也比較大。

他認為，在目前樓市整體降溫的背景下，後續針對房地產的調控政策持續收緊的動力已經偏

弱，同時信貸層面微調的空間依然存在。各地房地產市場的分化態勢將持續，預計成交量快速下

滑的城市，其房貸政策調整的節奏會進一步加快，尤其是房貸審批和放款的提速將是重要趨勢。

（ｊｔ）

