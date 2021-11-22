【重拳監管】市監總局處罰未申報實施經營者集中案，涉阿里騰訊等

《經濟通通訊社２２日專訊》中國市監總局公布，對４３起未依法申報違法實施經營者集中

案作出行政處罰決定，對涉案企業分別處以５０萬元人民幣罰款。涉案企業包括百度

（０９８８８）、阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）、騰訊（００７００）、蘇寧

易購（深：００２０２４）、滴滴、以及阿里巴巴旗下的餓了麼、淘寶等等。

當中涉及阿里和騰訊的個案均超過１０宗。包括阿里涉及收購高德軟件、魅族科技、大搜車

等的多宗股權案。騰訊涉及個案計有收購北京騰康匯醫科技、中國醫療在線、天津五八金服、瀋

陽美行科技等多宗股權案，以及與阿里收購永楊安風（北京）科技股權案等。北京百度則涉及與

南京網典收購南京信風網絡科技股權案。

市監總局指，上述案件均違反《中華人民共和國反壟斷法》第２１條，構成未依法申報違法

實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。

市監總局稱，本次公布的案件均為過去應當申報而未申報的交易，案件數量多、涉及企業廣

泛、交易時間跨度較長。隨著反壟斷執法的深入推進，企業經營者集中申報意識不斷提高，主動

梳理和報告以前未依法申報違法實施的經營者集中，並積極配合調查。（ｊｔ）

