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22/11/2021 09:20

北京把與立陶宛外交關係降為代辦級，立陶宛表示遺憾

　　《經濟通通訊社２２日專訊》台灣上周四（１８日）宣布，駐立陶宛台灣代表處正式成立並
掛牌運作。北京不滿立陶宛容許台灣在當地設立辦事處，決定把與立陶宛的外交關係降為代辦級

　　外交部指，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，公然在國際上製造「一中一台」，背棄在
兩國建交公報中所作政治承諾，是罔顧雙邊關係和國際關係基本準則，在國際上製造惡劣先例；
兩國建立大使級外交關係的政治基礎，被立陶宛破壞，為維護主權和國際關係基本準則，中方不
得不將兩國外交關係降為代辦級，立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果，又敦促立方立即糾
正錯誤，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。
　　外交部又正告台灣，無論台獨勢力如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一
個中國的歷史事實，企圖挾洋自重，搞政治操弄，最終必將是死路一條。
　　立陶宛對中方決定表示遺憾，重申堅持一個中國政策，但同時有權加強與台灣的合作。

＊台灣：凸顯偌大強國「既蠻橫又器小」＊

　　台灣發聲明表示，中國對立陶宛採取外交關係降級措施，只凸顯偌大強國「既蠻橫又器小」
，「一個中國」原則，目的旨在併吞台灣。
　　台灣的陸委會表示，台灣與立陶宛發展雙邊友好合作關係，是國際社會成員交往的基本權利
，並非大陸所稱的內政事務，陸方無權置喙。陸委會又指，北京應尊重國際規則秩序與台海現實
，停止謬論與反制挑釁，務實理性處理其對外及兩岸關係。

＊解放軍９架軍機昨飛入台灣空域＊

　　台灣的國防部指，解放軍９架軍機昨日（２１日）日間，飛入台灣西南防空識別區，包括４
架殲－１０戰機、２架殲－１６、２架轟－６轟炸機，以及１架空警５００預警機，其中２架轟
－６轟炸機再飛入台灣南方及東南方空域。空軍戰機升空應對，廣播驅離，並以防空導彈追蹤監
控。
　　此外，台灣上周五（１９日）稱，當天日間解放軍出動３架次軍機進入其西南空域，其中包
括一架直－１０攻擊直升機和１架米－１７運輸直升機，為時隔近一個月再次出動解放軍直升機
。此外還有一架運－８反潛機。（ｊｔ）

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