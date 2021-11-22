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即市新聞

22/11/2021 11:20

《海納智見－荀玉根》今年「雙十一」消費中的國潮風

　　《海納智見》２０２１年「雙十一」購物節逐漸落下了帷幕，儘管新冠疫情發生已經過去了
快兩年，但疫情對居民生活，尤其是消費行為的影響似乎還沒有過去。從整體來看，今年雙十一
的成績似乎不盡人意，成交額增速明顯放緩。根據中華網財經百家號，雙十一期間（１１月１日
－１１日，下同）天貓交易額為５４０３億元，同比增長８﹒５％。同時耐人尋味的是，今年天
貓平台也一改往常的做法，不再實時公布成交數據來震撼大家的眼球，可以說今年是史上最低調
的雙十一。總量目標並不一定是最重要的，相反，今年雙十一的關注點從數量轉向了質量。根據
經濟觀察報百家號，正如天貓事業群副總裁楊光所言，增長品質和社會價值是天貓雙十一關注的
最重要的目標，更看重消費者和商家體驗的提升，以及更健康的商業生態。

　　從結構上看，今年雙十一消費存在不少亮點，足以展示最新的消費風向標，其中我們認為國
潮崛起值得關注。今年雙十一中國品牌集中爆發，在各個領域奪得頭籌。比如根據人民資訊百家
號援引《沂蒙晚報》，在運動戶外鞋服及母嬰鞋服領域，中國品牌安踏天貓成交額首次超越耐克
（Ｎｉｋｅ）。雙十一期間安踏在天貓平台的成交額行業第一，達３３﹒９億元，而耐克為
３１﹒５億元；雙十一期間安踏在所有電商平台的累計成交超４６﹒５億元，同比增長６１％，
在運動鞋服類目中的份額也超過了２２％。其他國產品牌的成績也很亮眼，根據《證券時報》百
家號援引李寧官方公眾號，雙十一期間天貓李寧官方旗艦店銷售額達到１０﹒６億元，同比增長
３８％，其中天貓中國李寧旗艦店銷售額同比增長５２％。

　　在國潮的加持之下，今年雙十一「中華老字號」也重新煥發生機，受到消費者追捧。在天貓
「５年１０億助力老字號復興」計劃的支持下，雙十一成為傳統文化和民族品牌復興的契機。根
據《財經網》，截至１１月１１日８點２２０家老字號品牌在天貓的雙十一銷售額同比增長超
１００％，其中包括金徽、桂花莊、白水杜康等多家中西部地區的老字號，回力等品牌銷售額突
破１億元。此外，根據北青網，「抖音雙１１好物節」資料報告顯示，在抖音直播間，馬應龍、
海天、張裕等老字號國貨品牌銷量成倍數增長，環比增幅分別為６５６％、４５２％和１２１％


　　過去不少人可能有個刻板印象，認為喜歡追求時尚的年輕人可能更願意購買海外　品牌，尤
其是目前海淘、代購和免稅等新消費形式的發展可能分流了年輕人的購買力。但實際上，今年雙
十一的「主力軍」恰恰就是年輕人。根據《新浪財經》百家號援引《澎湃新聞》，天貓資料顯示
９０後與００後消費者佔比超過４５％，尤其是００後參與雙十一的人數比去年增長了２５％。
而且根據《新華社》用戶端百家號援引極光大數據，《２０２１新青年國貨消費研究報告》資料
顯示，在日常消費中分別有７０％的９０後和近８０％的００後消費者以購買國產品牌為主，中
國新生代消費群展現出更高的國貨消費偏好。

　　其實國潮崛起並不是今年雙十一的專屬，國潮崛起的浪潮開啟於２０１８年，眾多國產品牌
便憑藉對傳統文化的挖掘和對新消費趨勢的把握，帶領國潮文化乘風破浪，成為當下最火熱的潮
流之一。國產品牌快速崛起的背後有多個原因：第一，年輕世代消費群體為國貨崛起支撐起廣闊
空間；第二，「雙循環」政策提供國貨持續增長的源動力；第三，質量優勢推動國產品牌逆流而
上；第四，國產品牌應「市」而生，更貼合中國消費者心意。此外，熱點事件激發民族自尊心，
國產品牌的關注度進一步提升。

　　目前，國潮崛起已經在多個消費領域得以體現。例如，根據淘數據和前瞻產業研究院的資料
顯示，近三年進入天貓彩妝成交品ＴＯＰ２０榜單中，國貨佔據半壁江山，尤其完美日記和花西
子「異軍突起」，在２０２０年淘系平台的市佔率超過國際品牌，成為唯二成交額超２０億元的
品牌。在智能手機領域，根據中國信息通信研究院的數據，２０２０年國內手機出貨量當中，國
產品牌佔比達８７﹒５％，且２０２１年上半年繼續上升至８９﹒２％。未來中國部分消費品行
業的國產化空間依然廣闊，例如根據上文所述安踏等國產運動服飾龍頭表現十分強勁，但是目前
該領域國產品牌的市佔率並不算高，２０２０年僅為３８％，未來與海外龍頭的差距將逐步縮小
；此外，儘管國產手機品牌已經發展成熟，但是手機晶片和作業系統依然依賴於海外，未來國產
替代空間較大，根據前瞻產業研究院援引ＩＤＣ數據，２０２５年華為鴻蒙ＯＳ２﹒０作業系統
在中國市場的市佔率將提升至６﹒７％。

　　縱觀歷史，國貨的興衰和國家綜合國力的強弱密不可分，隨著中國在經濟、科技、文化、藝
術等領域地位的提升，未來愈來愈多的居民會逐漸意識到外國的月亮不一定比國內的圓，國外的
品牌也不一定比國貨更好，國潮崛起將是大勢所趨。《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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