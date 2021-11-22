《洞析樓市－魏東》北京冬奧會推動城市更新發展

《洞析樓市》在２００８年成功舉辦了夏季奧運會之後，２０２２年作為第２４屆冬奧會的

舉辦地，北京成為有史以來的首個雙奧之城。兩屆奧運會的舉辦對於北京城市的發展和更新都起

到了巨大的推動作用，由於時間相距１４年，北京在經濟、人口、城市規劃和定位等方面均出現

了巨大的變化。因此同２００８年舉辦夏季奧運會時更注重以嶄新面貌亮相世界舞台相比，

２０２２年北京冬奧會的舉辦在城市更新層面更加聚焦於北京城市的產業升級，生態環境的治理

，以及京津冀一體化的協同發展。同其他城市大事件相類似，北京的冬奧遺產將會長期影響北京

社會和經濟的發展，伴隨著北京日漸清晰的城市定位，北京的城市更新借冬奧之機將會重塑整體

的產業和發展格局。



＊奧運會有效提升城市基礎設施建設＊



２００１年北京申奧成功之際，北京不管是從城市建設還是經濟發展方面都相對落後，在基

建方面同發達國家城市相比差距巨大。２００１年北京的道路里程僅為４３１２公里，而根據東

京統計年鑒的數據，同期日本東京的道路里程為２２﹒９３萬公里，是北京的５３倍。２００１

年北京機場的旅客吞吐量為２４１８萬人，而東京的羽田和成田機場的旅客吞吐量為８１５９萬

，是北京的３﹒４倍。為了迎接奧運會，北京市從２００１年開始對基礎設施建設進行了大量的

投資，從２００１年到２００７年，北京基礎設施投資年均增幅達２３﹒１％，遠超後奧運時期

的８﹒８％和冬奧申請成功之後的２﹒６％的年均增速。備戰夏季奧運期間，北京南站及首都機

場Ｔ３航站樓的建成並投入使用為後來的高鐵和航空業的快速發展預留了空間。２００８年北京

南站僅有北京至天津的高鐵列車通行，之後隨著高鐵的發展，北京南站的日均開行列車數由

１３１列上升到５６８列，年旅客吞吐量達到了１﹒５億人次；同時，Ｔ３航站樓的投入使用將

首都機場全年進出港旅客數量由奧運期間的５５９３萬上升到２０１９年的１﹒０８億人次。可

以說，２００８年奧運會的召開將北京的基礎設施建設至少提前了十年。

由於北京持續多年在城市基建方面的穩健投入，城市基礎設施逐漸完善，相較２００８年夏

季奧運會，２０１５年中國冬奧會的申辦成功後並沒有在北京城區內的城市基建投資方面有顯著

的增長，這個階段通過冬奧會帶動的城市更新的更多的是兼顧了區域經濟的協同發展。由於冬奧

會比賽項目的特殊性，北京冬奧會的主要場館分布在延慶地區以及張家口崇禮地區，為此，全線

長約１７４公里的京張高速鐵路的通車使得乘火車從北京至延慶場館的時間縮短至約２０分鐘，

到張家口場館約１小時；連接張家口賽區至北京最便捷的公路通道延崇高速已於２０２０年１月

２３日正式通車。此外，大興國際機場的投入使用不但極大的緩解了首都機場的壓力，同時也有

效輻射京津冀核心區域，進一步推進了京津冀協同發展的交通一體化。



＊奧運會促進產業升級＊



城市更新的過程同產業的升級相輔相成，隨著北京城市定位的變化，城市產業結構也逐漸從

幾十年前以工業為主向現今以服務業為主不斷轉變。截至２０２０年底，北京第三產業增加值達

３﹒０３萬億元（人民幣．下同），是２００８年的３﹒３倍，２００１年的１１﹒４倍，第三

產業在ＧＤＰ的佔比也從２００１年的６８﹒７％上升至２００８年的７７﹒６７％，再至

２０２０年的８３﹒８％。

在京津冀協同發展的大背景下，尤其是２０１５年《京津冀協同發展規劃綱要》的出台和冬

奧會的申辦成功，張家口市的產業定位也在逐漸調整，第三產業佔比穩步上升。由２０１４年的

４１﹒８７％上升至２０１９年的５５﹒５７％，五年間上漲近１１個百分點。

冬奧會對協辦城市張家口的經濟發展促進作用凸顯。截至２０１９年，張家口全市接待旅遊

人次和旅遊收入分別為８６０５萬人次和１０３７億元，較２０１５年分別上漲１２３﹒６％和

２４３﹒８％。



＊奧運會加快了北京城市可持續發展進程＊



「綠色奧運」是歷屆奧運會的理念之一，北京在兩次奧運會的申辦過程中，也始終把「綠色

奧運」貫穿其中。從２００１年北京申奧成功以來，北京的生態環境得到了極大改善。城市綠化

覆蓋率已由２００１年的３６﹒５％上升至２０２０年的４８﹒９％，萬元地區生產總值的能耗

由２００１年的１﹒１５４噸標準煤下降至２００８年的０﹒５７５噸標準煤再到２０２０年的

０﹒２３噸標準煤，可吸入顆粒物平均濃度由２００１年的１６５微克╱立方米下降到２００８

年的１２２微克╱立方米再至２０２０年的５６微克╱立方米，污水處理率由２００１年的

４２％上升至２００８年的７６﹒２％再至２０２０年的９５％。

由於中國政府在聯合國做出鄭重承諾，力爭在２０３０年實現碳達峰，２０６０年實現碳中

和，因此北京借由冬奧會推動城市的可持續發展方面的努力主要體現在低碳化運行。北京在申辦

時就將「實現北京冬奧會碳排放全部中和」作為申辦的承諾，因此冬奧會的籌辦工作始終以「綠

色奧運」為理念推進，分別從低碳能源、低碳場館、低碳交通等方面開展工作，以場館的再生能

源利用為例，擁有世界上最先進的柔性直流電網新技術的張北柔性直流電網試驗示範工程將張家

口地區可再生能源輸送至北京市，從而全面滿足北京和張家口地區冬奧場館用電需求，賽時將實

現所有場館１００％使用綠色電力。

經歷了兩屆奧運會的舉辦，相隔十四年，北京的城市更新呈現出了截然不同的特點、理念和

發展路徑。中國經濟經歷了四十年的高速增長，過往純粹以增長為導向的發展戰略雖然極大的改

變了整個中國的面貌，但不可否認的是，這種高速增長對城市的發展而言未能產生預期的社會和

環境效益，而且在某些情況下，經濟增長戰略甚至加深了社會和環境問題。正因為如此，現階段

政府的城市更新政策更注重糾偏，不再鼓勵大拆大建形式的城市更新，而是更加注重民生和環境

的可持續性。

在冬奧會舉辦前夕，２０２１年１１月，北京成為住建部公布的城市更新首批試點城市之一

，作為有大量歷史遺跡且是全國唯一一個以減量發展為城市戰略發展模式的城市，北京在以保留

利用提升為主的城市更新中如能摸索出一套行之有效的經驗，則將會為全國未來城市從增量向存

量更新的轉變提供一個極具價值的可供複製的模式。《戴德梁行北中國區研究部主管 魏東》



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