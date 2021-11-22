《融天納地－溫天納》共同富裕下解決地域差異

《融天納地》目前國家正以共同富裕為發展目標，不過全國不同地域發展水平有先有後，差

異甚大。相對富的省市如何協助相對沒有發達的地域發展？這將會是未來發展的核心，至於那些

省市對全國財力最有貢獻？市場一直有「六省一市養全國」以及「僅上海有財政盈餘」的觀點，

忽略了內地財政體制、轉移支付等因素。若然我們只是採用地方本級的一般公共預算收支盈餘指

標，以解讀各地財政形勢及區域間財政分配格局，估計誤差巨大。



首先、內地地方對中央貢獻的財力總體呈現東高西低的特徵，與經濟發展形勢相對應。參考

內地數據及統計，２０１９年廣東（１０３０９億元（人民幣．下同））、上海（９１０２億元

）、北京（８４４１億元）、江蘇（６１１６億元）等東部經濟發達地區貢獻的中央級稅收收入

及上解支出等領先全國，青海（１９３億元）、西藏（２２５億元）、寧夏（３０９億元）等西

部地區貢獻排名明顯較後。



針對誰在養活國家的問題，必須瞭解政府間財政關係，並非簡單的財政收支劃分和轉移支付

，而與經濟社會發展、資源配置效率、公共民生服務等因素高度相關，目前不少測算只觸及到內

地財政形勢和財政體制機制的表面。



從全國角度看，我們必須瞭解經濟發展領先地區的發展成果並非單打獨鬥的成果。國家改革

開放後，中西部為東部經濟發展貢獻了大量的勞動人口，直接流動推動了東部經濟的快速增長。



與此同時，不同地區的功能及戰略定位存在差異，對國家發展的貢獻不能僅採用單一財政貢

獻數據來衡量。中西部除了通過人力資源、能源資源等因素為東部發展提供支援，還守護國家邊

防安全、糧食安全、生態環境保護等重要領域，為其他省份經濟發展提供最基本的支援。故此，

在全國發展上，必須全盤持續推動，最終以穩步邁向共同富裕為終極目標。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

