《師傅教路－黃瑋傑》保利物業具央企背景，力推大物業戰略布局

《師傅教路》保利物業（０６０４９）積極推進「大物業」戰略布局，管理的業態覆蓋住宅

社區、商業及寫字樓以及公共及其他物業。集團同時為具有央企背景的物業管理服務綜合營運商

，根據中國指數研究院２０２１年的中國物業服務百強企業排行榜，集團在中國物業服務百強企

業中排名第五，在具有央企背景的物業服務企業中管理規模排名第一。



＊進駐全國１９３個城市，新簽重大項目金額佔比逾四成＊



於２０２１年６月３０日，集團已進駐全國２９個省、自治區及直轄市的１９３個城市，在

管項目總面積約４﹒２８２億平方米，在管項目總數１５７６個，合同管理項目總面積約

６﹒２２億平方米，合同管理項目總數２１７８個。

保利物業堅持多業態、多場景的大物業戰略導向，通過控股股東、市場拓展、合資合作和收

併購等多種渠道推動業務規模不斷擴張。今年上半年，來自保利發展控股集團的合同管理面積約

為２﹒５５３億平方米，較２０２０年１２月３１日的合同管理面積增長１５１０萬平方米。集

團新簽約第三方項目的單年合同金額為９﹒０２億元人民幣（不含續簽及退場項目），其中單年

合同金額千萬元以上的重大項目金額佔比近４２﹒９％，非居業態單年合同金額佔比超７０％，

顯示大物業戰略加快實現。集團住宅項目第三方拓展上也保持良好勢頭，來自第三方的住宅合同

管理面積較２０２０年底新增６８０萬平方米至約９４４０萬平方米。



＊公共服務領域快速擴張，持續探索環衛一體化產業＊



集團在公共服務領域亦保持快速擴張態勢，持續拓展精耕高校及教研物業、軌道及交通物業

、城鎮景區三大業態，並在醫院業態實現多個標誌性項目的突破。截至２０２１年６月３０日止

六個月，集團新簽約公共及其他物業項目的單年合同金額為４﹒９億元，其中三大核心業態佔比

超５０％。此外，集團亦持續探索環衛一體化產業，積極擴大全域服務的有效觸點。今年上半年

，集團成功簽約並接管廣州市南沙區、江山市賀村鎮等環衛項目。建議買入價５３元，目標５８

元，止蝕位５０元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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