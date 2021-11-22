《金石為開－黃威》美元持續走強，金價溫和回吐

《金石為開》近期美聯儲官員偏鷹派的言論令市場的加息預期再度升溫。雖然上周美債息率

衝高回落，但不同央行之間的政策預期差還是令美元繼續大漲。高通脹數據的刺激過後，黃金短

線缺乏新的利好因素，因此在強美元的壓制下溫回吐。金價全周震盪收低，累計下跌１％。



上周多位美聯儲官員都發表了鷹派言論。聖路易士聯儲主席布拉德表示，他建議加快縮減購

債規模至每月３００億美元，以便在３月份結束購債；此外亦可選擇於Ｔａｐｅｒ期間加息。布

拉德明年將擁有投票權，因此他的態度頗受市場重視。另外，美聯儲理事沃勒表示支持在１月份

將縮減購債規模加倍，進而在４月份結束購債；美聯儲副主席克拉裡達也暗示美聯儲可能在下月

會議上討論加快Ｔａｐｅｒ速度的問題。



除了布拉德維持一貫的鷹派立場外，上周多位官員連續出現更加激進的表態，和早前鮑威爾

極為鴿派的態度形成對比。雖然暫時難以判斷是否多數官員已支援加速縮減購債，但通脹風險當

前，美聯儲內部的鷹派勢力明顯有所增強，分歧進一步加大。相比之下，其他主要央行的政策傾

向較為溫和，尤其是歐洲疫情迅猛反彈，導致資金進一步回流美元。美元指數已經連續兩周上升

近１％，對短線金價形成壓力。



不過目前黃金的回吐還算溫和，因為債息走勢仍然反覆，尚未大幅上漲，且投資者憂慮通脹

風險會繼續加大。技術面看，金價正處於突破後會回踩階段，短線支撐為前期震盪區間頂部

１８３４美元，投資者可嘗試候低做多。



本周重要數據為歐元區１１月製造業ＰＭＩ初值、美國１０月耐用品訂單及ＰＣＥ物價指數

；事件方面主要關注美聯儲１１月會議紀要，是否會有關於後續政策方向的新線索。

《六福金融分析師 黃威》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

