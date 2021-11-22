《日入而息》本港１０月通脹低於預期，澳門珠海重新放寬通關

《今天重點》

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據報內地監管要求部分中資銀行向房企發放更多貸款

本港１０月整體通脹率１﹒７％低於預期，基本通脹１﹒１％

市建局土瓜灣四項目合併發展，明日起招收意向書

廉署、財匯局搜核數師辦公室，拘９人涉收賄助澳門建築公司上市

本港新增３宗確診，包括美國返港男子及兩名外籍傭工

１２至１７歲青少年可於下月２日起優先接種科興疫苗

何栢良稱內地疫情防控專家來港考察，料通關在望；林健鋒料政府

限快有通關消息公布，初期會實施配額制；譚耀宗稱內地專家考察

可提意見，將向通關邁向一大步

澳門珠海重新放寬通關，憑７天內檢測陰性證明免隔離

官媒評網紅逃稅：嚴查網絡主播偷逃稅，維護社會公平

傳五眼聯盟擬外交抵制冬奧，中方表示損害運動員利益

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《即日市況》

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恒指低收９８點報２４９５１，科指跌４７點報６４１０

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒６％創板漲２﹒５％，寧德時代創新高

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《美元匯價》

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鎊匯短期或在１﹒３３╱１﹒３６之間波動

歐元最新報１﹒１２８５╱８９，日圓最新報１１４﹒１５╱１７

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《公司業績》

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同程藝龍（００７８０）第三季純利跌６﹒６％至２﹒３

億元人民幣

華新手袋（０２６８３）中期純利升３１倍至１７７７萬

元，連特別息派２仙

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《公司資訊》

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ＭＳＣＩ調整對京東（０９６１８）及網易（０９９９９

）的追蹤，轉追港股而非ＡＤＲ

香港科技探索（０１１３７）合建網購平台ＥＥＳＥ下月

開業

金石投資集團（００９０１）短暫停牌，待有關授權配售

新股更新公告

國際娛樂（０１００９）控股股東已出售約６６００萬股

股份

攜程集團（０９９６１）加入亞太旅遊協會

據報匯控（００００５）研究分判部分子公司核數工作

外媒表示港交所審查俄侶（００４８６）分拆高碳資產上

市計劃

帝國科技（００７７６）戰隊獲和平精英ＰＥＬ ２０２

１ Ｓ４賽季第五周冠軍

平保（０２３１８）旗下陸金所香港推出港股交易功能，

提供新股認購服務

澳能建設（０１１８３）附屬獲授澳門設施管理服務協議

，涉資４１５﹒６萬澳門元

威勝控股（０３３９３）附屬中標智能電表等合約，涉４

﹒５億元人民幣

中國聯通（００７６２）１０月５Ｇ套餐用戶淨增６５６

﹒８萬戶

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《國企紅籌》

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深圳控股（００６０４）１０月合同銷售額升近１２倍至

５５億元人民幣

中國太平（００９６６）附屬發行資本補充債券獲批覆

中電信（００７２８）１０月５Ｇ套餐用戶淨增１２９５

萬戶

中國再保險（０１５０８）附屬首１０個月原保費收入按

年跌１２﹒２％

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《神州民企》

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華南城（０１６６８）據報已支付１０００萬美元債券利

息

傳鼎珮接手「恒大．睿峰」獲周大福企業貸款支持

三巽集團（０６６１１）首１０個月合同銷售６９億元人

民幣

據報奧園（０３８８３）８﹒１６億元人民幣ＡＢＳ展期

方案已獲通過

花樣年（０１７７７）兩隻債券持有人明開會審議對集團

啟動司法程序

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《中國要聞》

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分析料年底前降準，屆時一年期ＬＰＲ下調機會顯著增

人人影視字幕組創始人獲刑３年半，處罰金１５０萬

習近平稱堅持對話不對抗、結伴不結盟，絕不以大欺小

文峰集團與徐翔一致同意由文峰股份優化調整收購方案

北京明年地產投資計劃報送啟動，重點安排平原新城等

廣東表示適時爭取橫琴旅遊業稅收優惠政策擴圍大灣區全

境

商務部表示中柬自貿協定將於明年１月１日正式生效實施

中信固收表示對經濟形勢定調保守，結構性幣策工具為主

國資委表示央企嚴禁對集團外無股權關係企業提供擔保

長三角一體化示範區將支持區內綠色企業上市

銀保監表示十月末地產貸款增８﹒２％，九成支持首套房

１１月一年及５年以上ＬＰＲ持平，連續十九個月不變

人行５００億逆回購利率持平，今淨投放４００億元；１

０月債券市場發行各類債券逾４﹒７萬億元人民幣

人行顧問表示「類滯脹」風險高或延至明年，需密切關注

內地去年出生率首跌破１％，創１９７８年以來新低

剛果一中資金礦５名中國人遭綁架，傳礦區涉非法經營

滬深交易明確退市指標中的營業收入扣除要求

劉鶴稱金融機構加大對製造業信貸支持

兩部門表示２０２３年在役高效節能電機佔比達兩成以上

台灣遠東集團在大陸投資企業涉違法遭罰款及追稅等

六隻北交所基金已披露認購申請確認比例，匯添富最低

華芯投資原副總裁高松濤涉嚴重違法被調查

北京把與立陶宛外交關係降為代辦級，立陶宛表示遺憾

浦發銀行表示獲准發行不超過１０００億人民幣金融債券

康美藥業獨董遭重罰，引發Ａ股市場獨董辭職潮

國務院表示加強大宗商品監測預警，強化市場供需調節

山西試行「拿地即開工」，住宅建設周期壓縮三分一

傳五眼聯盟擬外交抵制冬奧，中方表示損害運動員利益

外交部表示立陶宛涉台舉動明顯受大國策動，促亡羊補牢

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１％，歐盟不認同台灣駐立陶宛違反一中

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《其他消息》

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羅致光稱本港高齡化問題嚴重，須強化居家安老支援

轉數快系統下月１９日進行系統遷移，屆時將暫停服務

陳茂波預告將發人民幣綠債，並積極籌備發行零售綠債

本港１０月整體通脹率１﹒７％低於預期，基本通脹１﹒

１％

市建局土瓜灣四項目合併發展，明日起招收意向書

梁卓偉明年７月加入馬會任總監管慈善，料年薪逾９００

萬元

廉署、財匯局搜核數師辦公室，拘９人涉收賄助澳門建築

公司上市

中原表示十大屋苑周末錄１６宗成交，創１３周新高

觀塘酒店式過渡性房屋項目「德薈」今起接受申請

路德會酒店式過渡房屋接受申請，提供３０個雙人單位

深股通額度全日用５２億元，陸股通連續兩日淨流入；滬

股通額度全日用１億元，陸股通淨流入１４億元

以八達通領消費券市民最快下月１６日獲發尾期１０００

元消費券

Ｋ１１ Ａｒｔ Ｍａｌｌ上季銷售升４５％，下月引入

逾３０商戶

澳門首十月入境旅客按年增３２％，但單計１０月跌４８

％

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《重拳監管》

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官媒評網紅逃稅：嚴查網絡主播偷逃稅，維護社會公平

專家解讀網紅逃稅：不讓網絡直播成稅收「灰色地帶」

杭州對兩名網絡主播涉嫌偷逃稅款重罰逾９０００萬元

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《新冠肺炎》

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本港新增３宗確診，包括美國返港男子及兩名外籍傭工

加拿大擴大認可疫苗清單，加入國藥、科興兩種疫苗

愉景灣蘅峯旭暉閣強制檢測行動完成，無人確診

兒科醫學會表示先為中學生打科興再擴至兒童安排合理

澳門將滅活疫苗接種年齡下限降至３歲

１２至１７歲青少年可於下月２日起優先接種科興疫苗

傳摩通駐港員工最多可報銷３﹒９萬元探親返港隔離費

德國考慮跟從奧地利，強制國民接種疫苗

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《通關在望》

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何栢良稱內地疫情防控專家來港考察，料通關在望

林健鋒料政府限快有通關消息公布，初期會實施配額制

譚耀宗稱內地專家考察可提意見，將向通關邁向一大步

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