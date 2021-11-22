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即市新聞

22/11/2021 19:13

《日入而息》本港１０月通脹低於預期，澳門珠海重新放寬通關

　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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　　據報內地監管要求部分中資銀行向房企發放更多貸款　　　　　　
　　本港１０月整體通脹率１﹒７％低於預期，基本通脹１﹒１％　　
　　市建局土瓜灣四項目合併發展，明日起招收意向書　　　　　　　
　　廉署、財匯局搜核數師辦公室，拘９人涉收賄助澳門建築公司上市
　　本港新增３宗確診，包括美國返港男子及兩名外籍傭工　　　　　
　　１２至１７歲青少年可於下月２日起優先接種科興疫苗　　　　　
　　何栢良稱內地疫情防控專家來港考察，料通關在望；林健鋒料政府
　　限快有通關消息公布，初期會實施配額制；譚耀宗稱內地專家考察
　　可提意見，將向通關邁向一大步　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳門珠海重新放寬通關，憑７天內檢測陰性證明免隔離　　　　　
　　官媒評網紅逃稅：嚴查網絡主播偷逃稅，維護社會公平　　　　　
　　傳五眼聯盟擬外交抵制冬奧，中方表示損害運動員利益　　　　　
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　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收９８點報２４９５１，科指跌４７點報６４１０
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收升０﹒６％創板漲２﹒５％，寧德時代創新高
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　鎊匯短期或在１﹒３３╱１﹒３６之間波動　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１２８５╱８９，日圓最新報１１４﹒１５╱１７
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　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　同程藝龍（００７８０）第三季純利跌６﹒６％至２﹒３
　　億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　華新手袋（０２６８３）中期純利升３１倍至１７７７萬
　　元，連特別息派２仙　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　ＭＳＣＩ調整對京東（０９６１８）及網易（０９９９９
　　）的追蹤，轉追港股而非ＡＤＲ　　　　　　　　　　　
　　香港科技探索（０１１３７）合建網購平台ＥＥＳＥ下月
　　開業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　金石投資集團（００９０１）短暫停牌，待有關授權配售
　　新股更新公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國際娛樂（０１００９）控股股東已出售約６６００萬股
　　股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　攜程集團（０９９６１）加入亞太旅遊協會　　　　　　
　　據報匯控（００００５）研究分判部分子公司核數工作　
　　外媒表示港交所審查俄侶（００４８６）分拆高碳資產上
　　市計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　帝國科技（００７７６）戰隊獲和平精英ＰＥＬ　２０２
　　１　Ｓ４賽季第五周冠軍　　　　　　　　　　　　　　
　　平保（０２３１８）旗下陸金所香港推出港股交易功能，
　　提供新股認購服務　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳能建設（０１１８３）附屬獲授澳門設施管理服務協議
　　，涉資４１５﹒６萬澳門元　　　　　　　　　　　　　
　　威勝控股（０３３９３）附屬中標智能電表等合約，涉４
　　﹒５億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國聯通（００７６２）１０月５Ｇ套餐用戶淨增６５６
　　﹒８萬戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》
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　　深圳控股（００６０４）１０月合同銷售額升近１２倍至
　　５５億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國太平（００９６６）附屬發行資本補充債券獲批覆　
　　中電信（００７２８）１０月５Ｇ套餐用戶淨增１２９５
　　萬戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國再保險（０１５０８）附屬首１０個月原保費收入按
　　年跌１２﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　華南城（０１６６８）據報已支付１０００萬美元債券利
　　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳鼎珮接手「恒大．睿峰」獲周大福企業貸款支持　　　
　　三巽集團（０６６１１）首１０個月合同銷售６９億元人
　　民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報奧園（０３８８３）８﹒１６億元人民幣ＡＢＳ展期
　　方案已獲通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　花樣年（０１７７７）兩隻債券持有人明開會審議對集團
　　啟動司法程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　分析料年底前降準，屆時一年期ＬＰＲ下調機會顯著增　
　　人人影視字幕組創始人獲刑３年半，處罰金１５０萬　　
　　習近平稱堅持對話不對抗、結伴不結盟，絕不以大欺小　
　　文峰集團與徐翔一致同意由文峰股份優化調整收購方案　
　　北京明年地產投資計劃報送啟動，重點安排平原新城等　
　　廣東表示適時爭取橫琴旅遊業稅收優惠政策擴圍大灣區全
　　境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　商務部表示中柬自貿協定將於明年１月１日正式生效實施
　　中信固收表示對經濟形勢定調保守，結構性幣策工具為主
　　國資委表示央企嚴禁對集團外無股權關係企業提供擔保　
　　長三角一體化示範區將支持區內綠色企業上市　　　　　
　　銀保監表示十月末地產貸款增８﹒２％，九成支持首套房
　　１１月一年及５年以上ＬＰＲ持平，連續十九個月不變　
　　人行５００億逆回購利率持平，今淨投放４００億元；１
　　０月債券市場發行各類債券逾４﹒７萬億元人民幣　　　
　　人行顧問表示「類滯脹」風險高或延至明年，需密切關注
　　內地去年出生率首跌破１％，創１９７８年以來新低　　
　　剛果一中資金礦５名中國人遭綁架，傳礦區涉非法經營　
　　滬深交易明確退市指標中的營業收入扣除要求　　　　　
　　劉鶴稱金融機構加大對製造業信貸支持　　　　　　　　
　　兩部門表示２０２３年在役高效節能電機佔比達兩成以上
　　台灣遠東集團在大陸投資企業涉違法遭罰款及追稅等　　
　　六隻北交所基金已披露認購申請確認比例，匯添富最低　
　　華芯投資原副總裁高松濤涉嚴重違法被調查　　　　　　
　　北京把與立陶宛外交關係降為代辦級，立陶宛表示遺憾　
　　浦發銀行表示獲准發行不超過１０００億人民幣金融債券
　　康美藥業獨董遭重罰，引發Ａ股市場獨董辭職潮　　　　
　　國務院表示加強大宗商品監測預警，強化市場供需調節　
　　山西試行「拿地即開工」，住宅建設周期壓縮三分一　　
　　傳五眼聯盟擬外交抵制冬奧，中方表示損害運動員利益　
　　外交部表示立陶宛涉台舉動明顯受大國策動，促亡羊補牢
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒１％，歐盟不認同台灣駐立陶宛違反一中　
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　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　羅致光稱本港高齡化問題嚴重，須強化居家安老支援　　
　　轉數快系統下月１９日進行系統遷移，屆時將暫停服務　
　　陳茂波預告將發人民幣綠債，並積極籌備發行零售綠債　
　　本港１０月整體通脹率１﹒７％低於預期，基本通脹１﹒
　　１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　市建局土瓜灣四項目合併發展，明日起招收意向書　　　
　　梁卓偉明年７月加入馬會任總監管慈善，料年薪逾９００
　　萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　廉署、財匯局搜核數師辦公室，拘９人涉收賄助澳門建築
　　公司上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中原表示十大屋苑周末錄１６宗成交，創１３周新高　　
　　觀塘酒店式過渡性房屋項目「德薈」今起接受申請　　　
　　路德會酒店式過渡房屋接受申請，提供３０個雙人單位　
　　深股通額度全日用５２億元，陸股通連續兩日淨流入；滬
　　股通額度全日用１億元，陸股通淨流入１４億元　　　　
　　以八達通領消費券市民最快下月１６日獲發尾期１０００
　　元消費券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Ｋ１１　Ａｒｔ　Ｍａｌｌ上季銷售升４５％，下月引入
　　逾３０商戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳門首十月入境旅客按年增３２％，但單計１０月跌４８
　　％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
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　　官媒評網紅逃稅：嚴查網絡主播偷逃稅，維護社會公平
　　專家解讀網紅逃稅：不讓網絡直播成稅收「灰色地帶」
　　杭州對兩名網絡主播涉嫌偷逃稅款重罰逾９０００萬元
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增３宗確診，包括美國返港男子及兩名外籍傭工
　　加拿大擴大認可疫苗清單，加入國藥、科興兩種疫苗　
　　愉景灣蘅峯旭暉閣強制檢測行動完成，無人確診　　　
　　兒科醫學會表示先為中學生打科興再擴至兒童安排合理
　　澳門將滅活疫苗接種年齡下限降至３歲　　　　　　　
　　１２至１７歲青少年可於下月２日起優先接種科興疫苗
　　傳摩通駐港員工最多可報銷３﹒９萬元探親返港隔離費
　　德國考慮跟從奧地利，強制國民接種疫苗　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《通關在望》　
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　　何栢良稱內地疫情防控專家來港考察，料通關在望　　
　　林健鋒料政府限快有通關消息公布，初期會實施配額制
　　譚耀宗稱內地專家考察可提意見，將向通關邁向一大步
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