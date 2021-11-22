《日入而息》本港１０月通脹低於預期，澳門珠海重新放寬通關

《今天重點》
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據報內地監管要求部分中資銀行向房企發放更多貸款
本港１０月整體通脹率１﹒７％低於預期，基本通脹１﹒１％
市建局土瓜灣四項目合併發展，明日起招收意向書
廉署、財匯局搜核數師辦公室，拘９人涉收賄助澳門建築公司上市
本港新增３宗確診，包括美國返港男子及兩名外籍傭工
１２至１７歲青少年可於下月２日起優先接種科興疫苗
何栢良稱內地疫情防控專家來港考察，料通關在望；林健鋒料政府
限快有通關消息公布，初期會實施配額制；譚耀宗稱內地專家考察
可提意見，將向通關邁向一大步
澳門珠海重新放寬通關，憑７天內檢測陰性證明免隔離
官媒評網紅逃稅：嚴查網絡主播偷逃稅，維護社會公平
傳五眼聯盟擬外交抵制冬奧，中方表示損害運動員利益
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《即日市況》
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恒指低收９８點報２４９５１，科指跌４７點報６４１０
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《深滬股市》
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滬綜指收升０﹒６％創板漲２﹒５％，寧德時代創新高
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《美元匯價》
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鎊匯短期或在１﹒３３╱１﹒３６之間波動
歐元最新報１﹒１２８５╱８９，日圓最新報１１４﹒１５╱１７
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《公司業績》
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同程藝龍（００７８０）第三季純利跌６﹒６％至２﹒３
億元人民幣
華新手袋（０２６８３）中期純利升３１倍至１７７７萬
元，連特別息派２仙
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《公司資訊》
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ＭＳＣＩ調整對京東（０９６１８）及網易（０９９９９
）的追蹤，轉追港股而非ＡＤＲ
香港科技探索（０１１３７）合建網購平台ＥＥＳＥ下月
開業
金石投資集團（００９０１）短暫停牌，待有關授權配售
新股更新公告
國際娛樂（０１００９）控股股東已出售約６６００萬股
股份
攜程集團（０９９６１）加入亞太旅遊協會
據報匯控（００００５）研究分判部分子公司核數工作
外媒表示港交所審查俄侶（００４８６）分拆高碳資產上
市計劃
帝國科技（００７７６）戰隊獲和平精英ＰＥＬ ２０２
１ Ｓ４賽季第五周冠軍
平保（０２３１８）旗下陸金所香港推出港股交易功能，
提供新股認購服務
澳能建設（０１１８３）附屬獲授澳門設施管理服務協議
，涉資４１５﹒６萬澳門元
威勝控股（０３３９３）附屬中標智能電表等合約，涉４
﹒５億元人民幣
中國聯通（００７６２）１０月５Ｇ套餐用戶淨增６５６
﹒８萬戶
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《國企紅籌》
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深圳控股（００６０４）１０月合同銷售額升近１２倍至
５５億元人民幣
中國太平（００９６６）附屬發行資本補充債券獲批覆
中電信（００７２８）１０月５Ｇ套餐用戶淨增１２９５
萬戶
中國再保險（０１５０８）附屬首１０個月原保費收入按
年跌１２﹒２％
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《神州民企》
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華南城（０１６６８）據報已支付１０００萬美元債券利
息
傳鼎珮接手「恒大．睿峰」獲周大福企業貸款支持
三巽集團（０６６１１）首１０個月合同銷售６９億元人
民幣
據報奧園（０３８８３）８﹒１６億元人民幣ＡＢＳ展期
方案已獲通過
花樣年（０１７７７）兩隻債券持有人明開會審議對集團
啟動司法程序
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《中國要聞》
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分析料年底前降準，屆時一年期ＬＰＲ下調機會顯著增
人人影視字幕組創始人獲刑３年半，處罰金１５０萬
習近平稱堅持對話不對抗、結伴不結盟，絕不以大欺小
文峰集團與徐翔一致同意由文峰股份優化調整收購方案
北京明年地產投資計劃報送啟動，重點安排平原新城等
廣東表示適時爭取橫琴旅遊業稅收優惠政策擴圍大灣區全
境
商務部表示中柬自貿協定將於明年１月１日正式生效實施
中信固收表示對經濟形勢定調保守，結構性幣策工具為主
國資委表示央企嚴禁對集團外無股權關係企業提供擔保
長三角一體化示範區將支持區內綠色企業上市
銀保監表示十月末地產貸款增８﹒２％，九成支持首套房
１１月一年及５年以上ＬＰＲ持平，連續十九個月不變
人行５００億逆回購利率持平，今淨投放４００億元；１
０月債券市場發行各類債券逾４﹒７萬億元人民幣
人行顧問表示「類滯脹」風險高或延至明年，需密切關注
內地去年出生率首跌破１％，創１９７８年以來新低
剛果一中資金礦５名中國人遭綁架，傳礦區涉非法經營
滬深交易明確退市指標中的營業收入扣除要求
劉鶴稱金融機構加大對製造業信貸支持
兩部門表示２０２３年在役高效節能電機佔比達兩成以上
台灣遠東集團在大陸投資企業涉違法遭罰款及追稅等
六隻北交所基金已披露認購申請確認比例，匯添富最低
華芯投資原副總裁高松濤涉嚴重違法被調查
北京把與立陶宛外交關係降為代辦級，立陶宛表示遺憾
浦發銀行表示獲准發行不超過１０００億人民幣金融債券
康美藥業獨董遭重罰，引發Ａ股市場獨董辭職潮
國務院表示加強大宗商品監測預警，強化市場供需調節
山西試行「拿地即開工」，住宅建設周期壓縮三分一
傳五眼聯盟擬外交抵制冬奧，中方表示損害運動員利益
外交部表示立陶宛涉台舉動明顯受大國策動，促亡羊補牢
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒１％，歐盟不認同台灣駐立陶宛違反一中
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《其他消息》
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羅致光稱本港高齡化問題嚴重，須強化居家安老支援
轉數快系統下月１９日進行系統遷移，屆時將暫停服務
陳茂波預告將發人民幣綠債，並積極籌備發行零售綠債
本港１０月整體通脹率１﹒７％低於預期，基本通脹１﹒
１％
市建局土瓜灣四項目合併發展，明日起招收意向書
梁卓偉明年７月加入馬會任總監管慈善，料年薪逾９００
萬元
廉署、財匯局搜核數師辦公室，拘９人涉收賄助澳門建築
公司上市
中原表示十大屋苑周末錄１６宗成交，創１３周新高
觀塘酒店式過渡性房屋項目「德薈」今起接受申請
路德會酒店式過渡房屋接受申請，提供３０個雙人單位
深股通額度全日用５２億元，陸股通連續兩日淨流入；滬
股通額度全日用１億元，陸股通淨流入１４億元
以八達通領消費券市民最快下月１６日獲發尾期１０００
元消費券
Ｋ１１ Ａｒｔ Ｍａｌｌ上季銷售升４５％，下月引入
逾３０商戶
澳門首十月入境旅客按年增３２％，但單計１０月跌４８
％
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《重拳監管》
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官媒評網紅逃稅：嚴查網絡主播偷逃稅，維護社會公平
專家解讀網紅逃稅：不讓網絡直播成稅收「灰色地帶」
杭州對兩名網絡主播涉嫌偷逃稅款重罰逾９０００萬元
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《新冠肺炎》
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本港新增３宗確診，包括美國返港男子及兩名外籍傭工
加拿大擴大認可疫苗清單，加入國藥、科興兩種疫苗
愉景灣蘅峯旭暉閣強制檢測行動完成，無人確診
兒科醫學會表示先為中學生打科興再擴至兒童安排合理
澳門將滅活疫苗接種年齡下限降至３歲
１２至１７歲青少年可於下月２日起優先接種科興疫苗
傳摩通駐港員工最多可報銷３﹒９萬元探親返港隔離費
德國考慮跟從奧地利，強制國民接種疫苗
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《通關在望》
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何栢良稱內地疫情防控專家來港考察，料通關在望
林健鋒料政府限快有通關消息公布，初期會實施配額制
譚耀宗稱內地專家考察可提意見，將向通關邁向一大步
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