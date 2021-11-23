《缸邊隨筆－石鏡泉》標普可跌至２５００？

《缸邊隨筆》目前標普約五千，回見２５００，即是要跌近５０％，十分嚇人！嚇人之言不

是我說，是ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ按其通脹與利息的計價模型計出來的。



有甚麼情況使到標普處這懸崖邊？是投資者的心理矛盾。



ＪＰ摩根指美國銀行最近一次對基金經理的調查，出現了個前所未見的矛盾，就是基金經理

是滿手貨，是歷史高位。但又對經濟前景不看好，這個矛盾現象是前所未見的，因為歷史上所見

，基金經理是不看好經濟前景就會減持股票，是心、手一致，但今次則是心、手不一致，不看好

經濟前景，但又揸重貨。



有這個矛盾，是因為今時（１１月）有６１％的投資者認為通脹只為暫時性，只有３５％的

投資者認為通脹是結構性。此即投資者認為，經濟前景不好因通脹前景不好，而通脹會如濟公飲

酒吃肉：酒肉（通脹）穿腸過，好經濟便來。



但如果通脹不是穿腸過，而是如脂肪，累積下來，不去又如何？



ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ有個他自己行研發的１０年美債利息水平與標普５００水平的模式。其

理論是：



十年美債息是受美聯邦基金利率、通脹（以通脹波動率作代表）及美元需求所左右，而美元

需求，則是受美政府財赤，美國公司的資本財需求，以及新興市場的往來帳所影響。



通脹高，要加息，明白。美政府財赤大，要向市場集資；美國公司如要擴張，亦要加強借貸

，亦增加了對市場資金的需求。而新興市場的往來帳有盈餘（即是出口好），會將資金回流美國

，為美國債市提供了資金；但如新興市場往來帳欠佳（即是出口不好），便少了資金流向美國，

以致要沽美債來濟新興市場的國內經濟，會扯走美國債市的資金。



＊美股後向看通脹＊



ＪＰ摩根所計算出來的通脹波動率，近月見急升，ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ認為如這個通脹波動

率每升１００點子，會使十年債息有７５點子的上升壓力。今年首季這個通脹波動率處０﹒６％

，到１０月的勁通脹率公布後，這個通脹波動率已升至１﹒６％，即是已升了１００點子，１０

年債息亦相應上升了。



ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ的行內估計是這個通脹波動率會於２０２２年上半年升至２﹒２％，這

會使十年債息又升多４０點子。



ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ表示，如明年通脹持續高企，在１﹒５％至２％間波動時，就會使利率

有較大的再上升壓力，而如屆時美儲局又不再向市場注資，而公司盈利又受通脹蠶食時，標普

５００就要回調了。如果市場是將通脹全盤接收，而不是視而不見的話，則標普５００的走向，

要回下至２５００水平。但如市場一如今時不理通脹，即是目前的標普５００走向。



美國通脹最厲害的範疇，在之後的美國通脹數據公布時，要細心留意這些高長範疇會否更上

層樓，又或有新的擴大了的範疇，只要通脹續升，華爾街和美儲局是不可以視而不見的。



一句：今時美股後向看通脹。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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