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23/11/2021 08:19

《新股上市》網易雲音樂今起招股，入場費１１１１０﹒８５元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》網易（０９９９９）分拆網易雲音樂（０９８９９）在港上市
，全球發售１６００萬股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日起至本周五（２６日）中午公
開招股，招股價１９０元至２２０元，一手５０股「入場費」１１１１０﹒８５元。該股１２月
２日掛牌，聯席保薦人美銀、中金及瑞信。
　　網易雲音樂為在線音樂平台，主要通過銷售在線音樂服務的會員訂閱和銷售社交娛樂服務的
虛擬物品來變現，重點產品「網易雲音樂」及附屬的社交娛樂產品，如　「ＬＯＯＫ直播」、「
聲波」及「音街」。該公司為使收入來源多樣化，積極開發其他變現渠道，如提供廣告服務、銷
售數字專輯和音樂衍生服務。
　　雲音樂引入３名基石投資者，合共認購３﹒５億美元（約億２７﹒２７億港元）股份，投資
者包括：　網易、索尼音樂娛樂及Ｏｒｂｉｓ　Ｆｕｎｄｓ。
　　假設每股發售價２０５元（即招股價中位數），雲音樂淨集資約３１﹒２４億元，當中約四
成繼續投資於音樂及音樂衍生內容以擴充音樂內容庫、發掘和吸引獨立音樂人、完善社交互動功
能，及推廣品牌；另約四成繼續吸引研發人才、投資人工智能、改善及升級音樂及社交娛樂產品
及服務，及擴展ＩＴ基礎設施；約一成用作甄選合併、收購及戰略投資；餘下一成用作營運資金
及一般企業用途。（ｍｈ）

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