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即市新聞

23/11/2021 09:05

《專家之言－李偉傑》港股續跑輸外圍成交萎縮，短期難免區間浮動

　　《專家之言》近日內地股市在３４５０點低位持續反彈，現在已接近３６００點水平，另外
道瓊斯指數雖則從高位回落，但仍在３５０００點以上，不過無論中美股市走勢如何，港股繼續
跑輸外圍，普遍投資者難免對港股期望甚低，要股市暢旺當然在股票市場裏最重要看吸引力，粗
略估計美股成交金額平均有５０００至５５００億美元，內地股市近期合共亦超過１萬億人民幣
，而港股雖則有接近１１００至１３００億港元成交量，比起１０年前已大幅提升了，不過今年
年初３０００億以上超大成交已不復見，在上調印花稅後成交逐漸萎縮，成交量能否提升需要視
乎吸引力，就算有獨特概念股份或者資金往來方便等優勢，相信對沖基金持有優質股，亦會減低
交易成本下，增加持貨時間以及耐性，而近期港股投資者已慣性等待，或者轉投其他投資市場，
但已成定局下惟有繼續向前看。
　
＊粉飾櫥窗必部署科技股，憧憬下月股市向好＊
　
　　上周恒生指數公司公布恒生指數成分股數目由６０隻加至６４隻，有市場大熱京東集團
（０９６１８）和網易（０９９９９），另外每一次恒生指數季檢預測榜上有名的華潤啤酒
（００２９１）今次終於能成功晉身藍籌，另外亦有新奧能源（０２６８８）一同加入，所有變
動將於２０２１年１２月６日起生效，不過明顯地科技股比重逐漸加大下，相信未來恒指成也科
網敗也科網，第四季尾基金經理要粉飾櫥窗，亦必會部署相關板塊，不過近期科網股公布季度業
績稍有差池馬上帶來１０％的調整幅度，投資者已有一定心理準備，因為第三季度內地整改壓力
情況下，難以有飛躍表現，估計捱過這個季度業績公布後，加上政策面逐漸被消化，憧憬１２月
股市能再度向好，惟短期難免在２４５００點至２６０００點浮動。《財經評論員　李偉傑》（
筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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