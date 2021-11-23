【政策轉變】思摩爾、華寶齊飆逾一成，煙草股乘勝「追」擊？

《經濟通通訊社記者梁凱菱２３日報道》港股繼續受壓，惟煙草股表現一支獨秀，事關內地

正在起草電子煙國際標準，市場憧憬行業發展轉趨明朗。主營香精業務的華寶國際

（００３３６）一度急漲近２０％，創逾２０年新高（除淨計價），思摩爾國際（０６９６９）

亦曾飆近１５％，煙草股可否追入？



＊思摩爾、華寶、比亞迪電子資金流向大比拼＊



據內地全國標準信息服務公共平台顯示，電子煙國標狀態變更為正在起草。雖然《電子煙液

煙鹼、丙二醇和丙三醇的測定氣相色譜法標準》狀態仍為正在批准，但足已刺激煙草相關股再度

強勢起動，早市初段已急速走高。

華寶輕微高開逾２％後，迅速急彈１９﹒５％，至２３﹒９元，創２０００年２月以來最高

，半日收市仍漲１６﹒３％，報２３﹒２５元。電子霧化設備及組件供應商思摩爾走勢相若，開

市微升後大幅擴大升幅至最多１４﹒５％，高見４６﹒８５元，中午收報４６﹒５元，升幅

１３﹒７％。

兩股的資金流向同樣理想，據《經濟通ＨＶ２報價系統》，思摩爾為半日現貨主板市場內，

資金淨主動買入最多的股份，規模有６﹒９５億元，較過去五天平均數多近６﹒９５倍。華寶雖

然淨掃貨規模不及思摩爾，只有１﹒０６億元，但其非散戶主動買沽比率比整體主動買沽比率理

想，反映非散戶買家入市態度較進取。（詳情請參閱下表）

不過，資金流向更理想的是比亞迪電子（００２８５）。雖然其日中最大升幅只有９﹒６％

，但非散戶主動買沽比率高達８８：１２，反映非散戶買家的入市態度非常進取。加上，半日資

金淨主動買入規模為２﹒０６億元，佔成交金額比率３３﹒７％，並較過去五天平均逾２４１０

萬元淨掃貨規模急增７﹒５４倍，比率為三股以來最高。三股均登上淨掃貨十甲榜。

至於主要業務為煙葉類產品進出口的中煙香港（０６０５５）則錄得近６３１萬元資金淨主

動賣出，多於過去五天平均的逾２７７萬元淨質貨規模，非散戶主動買沽比率報０：１００，反

映非散戶沽家控制大局。

中煙香港被大戶沽家拋棄實在不難理解，事關其主業非電子煙，與是次政策轉向的行業有別

。據其中期業績，煙葉類產品進出口的收入佔比高達９８﹒６％。



煙草相關股資金流向分析 （截至中午收市）

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股份 （代號） 整體主動買沽比率 非散戶主動買沽比率

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思摩爾國際 （６９６９） ６８ ： ３２ ６４ ： ３６

華寶國際 （０３３６） ６６ ： ３４ ７０ ： ３０

比亞迪電子 （０２８５） ６７ ： ３３ ８８ ： １２

中煙香港 （６０５５） ３９ ： ６１ ０ ： １００

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＊電子煙監管風向已變，思摩爾４６－４７元為關鍵＊



不過，內地對電子煙監管轉向並非新鮮事，本月中旬已傳出內地召開電子煙國家標準會議，

制定電子煙行業監管標準，一共１２２個品種獲納入白名單，與早前內地決定將電子煙參照捲煙

監管的做法大相逕庭。

輝立證券董事黃瑋傑在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》

上表示，政策需因時制宜，英國將電子煙納入醫保助煙民戒煙，美國藥監局則授權電子煙合法銷

售，其他國家亦見認可電子煙，並調整監管政策，相信內地相應更改政策為配合國際發展。

大和早前已表示，內地正積極推進電子煙法規，若消息屬實，估計會利好思摩爾。在思摩爾

的日線圖上，日中高位為４６﹒８５元，突破８、９月的高位，分別為４６﹒４９元及４５﹒９

元，惟７月中旬高位４７﹒０９元尚未被升破。若企穩於４６－４７元水平之上，橫行區間才能

被突破。下一升浪頂阻力為６月２日高位５６﹒５９元。

黃師傅亦提名提到華寶，其主要業務為煙草香精製造及銷售，料可受惠最新政策。華寶現時

日線圖形勢顯著向好，惟目前９天ＲＳＩ比上周五（１９日）時低，意味與股價走勢背馳。若短

期股價繼續向上，而ＲＳＩ仍未能配合，投資者需加倍小心。

