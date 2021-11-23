《盤後部署》快手小米將公布業績，恒指料於２４５００點有支持

《經濟通通訊社２３日專訊》今天大市繼續低開低走，兩大體育用品股李寧（０２３３１）

及安踏（０２０２０）分別跌５﹒４２％及４﹒７６％，是首兩隻表現差的藍籌股。科技股及藥

股續受沽壓，全日港股維持２００至３００多點跌幅。最終港股收報２４６５１，跌２９９點或

跌１﹒２０％，主板成交１２９８﹒６１億元。國企指數收報８８２７，跌１０２點或跌

１﹒１４％。恒生科技指數收報６３２３，跌８７點或跌１﹒３６％。

Ａ股個別發展，上證綜合指數報３５８９，升７點或升０﹒２０％，成交５０８０﹒８４億

元人民幣。深證成份指數報１４９０５，跌５５點或跌０﹒３７％，成交３２５０﹒８１億元人

民幣。



＊快手午後抽升或有啟示＊



大市總成交額較上日微升近６﹒６億元，惟資金流入僅約４４億元，較上日減少約２６億元

。聯儲局主席鮑威爾獲連任，美匯指數繼續強勢，港股交投仍偏向淡靜，預期短期維持悶局。

科技股方面，ＡＴＭ三大巨頭仍有波幅無升幅。此前科網股業績一般，加上有傳內地開徵數

據稅，阿里巴巴（０９９８８）可謂雪上加霜，今天收市雖未跌穿１３０元關口，惟有貨者宜盡

早止蝕。值得留意的是，快手（０１０２４）在午後突然抽升，成交額較上個交易日多１﹒９１

億元，反而小米（０１８１０）延續頹勢，或反映兩者收市後公布的業績有差異，部署上可留意

快手多於小米。

澳門放寬通關，惟賭股今天反而走軟，意味市場已消化利好消息，目前屬短暫回調。隨著通

關日漸明朗，不少大行都估計澳門博彩業將逐步復甦，銀娛（０００２７）及澳博

（００８８０）兩隻澳門賭股仍值得持有。

恒指方面，料短期維持區間上落格局。從日線圖看，即將觸及保力加通道底部，即

２４５００點水平，預期在該位置有支持，上望阻力可留意２５７００點水平。（ｅｒ）

