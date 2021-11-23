【外圍經濟】聯儲局夢幻團隊敲定，執行壓通脹保就業不可能任務

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統拜登在感恩節前敲定聯儲局正副主席人選，為美國最

重要的節日假期市道減少一項經濟不明朗因素，確保聯儲局採取穩定一致的政策。但在拜登提名

前亦有分析指出，無論是誰出任主席，都要在加息和就業之間找尋精準平衡，幾乎是「不可能的

任務」。

外電引述知情者稱，拜登總統上周五已將決定告知鮑威爾和布雷納德。有華爾街人士形容所

有人都鬆口氣，因為他們拍檔是「夢幻團隊」，相信聯儲局在未來會採取一切手段令經濟重回正

規。

拜登在宣布提名時表示，聯儲局的使命是平衡兩個關鍵目標：一是實現充分就業﹔二是保持

低通脹和物價穩定。實現這些目標需要耐心、技巧和獨立性。拜登還解釋稱，沒有讓更為自由派

的人選取代鮑威爾，是因為要保持聯儲局的穩定和獨立性，避免令提名政治化。但他同時不忘指

出，鮑威爾在特朗普執政時期頂住了前所未有的政治干預。

拜登還透露，鮑威爾和布雷納德都相信聯儲會應該採取更多措施來幫助中產階級，並應對

氣候變化帶來的經濟風險。選擇鮑威爾料能使拜登避免參議院在確認提名時出現爭議。目前參議

員們正在商議拜登的社會支出法案。此外延長政府債務上限的最後期限也即將到來。

面對同時兼顧通脹和就業的複雜性，聯儲局委員博斯蒂克發出鷹派訊息，說：「不認為我們

需要恢復到疫情前的就業水平才算是充分就業。」（ｊｆ）

