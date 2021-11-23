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23/11/2021 17:15

《台股攻略－黃振宇》台股高位震盪加劇，電子權值股走弱

　　《台股攻略》受美股納指下挫影響，今日（２３日）台股電子股紛紛跟隨下跌，加權指數低
開低收，早段微跌６點，以１７７９８點開市，其後鋼鐵板塊轉強，惟獨力難撐，大市最終下跌
１３７﹒４２點，收１７６６６﹒１２點，成交金額為３１３７﹒２８億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股走弱，電子三雄的台積電收６１２元，跌０﹒５％、鴻海收１０６元，跌
０﹒５％、聯發科收１０５５元，跌２﹒４％。聯電、華邦電、日月光投控、台達電、大立光、
矽力－ＫＹ均跌１％－６％。鋼鐵板塊今日表現強勁，中鋼收３３﹒１元，升１﹒６％、中鴻收
３５﹒２元，升５﹒４％，大成鋼、燁輝亦升逾２％，海光、美亞、高興昌、彰源、運錩均升逾
１％。ＬＥＤ封裝廠億光搭上元宇宙列車，其紅外線ＬＥＤ產品與ＡＲ╱ＶＲ相關，並預計明年
開始出貨，消息吸引資金追捧，股價漲停並創近３個月新高；其餘ＬＥＤ相關股亦同步上漲，光
鋐升４﹒３％、佰鴻升１％、鼎元升０﹒４％，光磊亦公布於今年１２月２７日改名為台亞半導
體，轉型感測半導體業務，消息刺激股價早段漲停，惟收市倒跌３﹒７％。雖然ＬＥＤ板塊展開
上漲，惟元宇宙概念股亦跟隨大市下跌，宏達電、鈺創、位速、驊訊跌停，威盛、中光電亦跌逾
５％；低軌衛星概念股的事欣科跌停，宏觀、建漢、金居、勝輝電子－ＫＹ、昇貿、台揚、敬鵬
均跌３％－７％。
　　台股於高位震盪加劇，料情況會持續，惟大市回調亦為投資者帶來機會，建議保留資金，趁
低分注吸納電子板塊的績優股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　
黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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