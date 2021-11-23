《台股攻略－黃振宇》台股高位震盪加劇，電子權值股走弱

《台股攻略》受美股納指下挫影響，今日（２３日）台股電子股紛紛跟隨下跌，加權指數低

開低收，早段微跌６點，以１７７９８點開市，其後鋼鐵板塊轉強，惟獨力難撐，大市最終下跌

１３７﹒４２點，收１７６６６﹒１２點，成交金額為３１３７﹒２８億元（新台幣．下同）。

電子權值股走弱，電子三雄的台積電收６１２元，跌０﹒５％、鴻海收１０６元，跌

０﹒５％、聯發科收１０５５元，跌２﹒４％。聯電、華邦電、日月光投控、台達電、大立光、

矽力－ＫＹ均跌１％－６％。鋼鐵板塊今日表現強勁，中鋼收３３﹒１元，升１﹒６％、中鴻收

３５﹒２元，升５﹒４％，大成鋼、燁輝亦升逾２％，海光、美亞、高興昌、彰源、運錩均升逾

１％。ＬＥＤ封裝廠億光搭上元宇宙列車，其紅外線ＬＥＤ產品與ＡＲ╱ＶＲ相關，並預計明年

開始出貨，消息吸引資金追捧，股價漲停並創近３個月新高；其餘ＬＥＤ相關股亦同步上漲，光

鋐升４﹒３％、佰鴻升１％、鼎元升０﹒４％，光磊亦公布於今年１２月２７日改名為台亞半導

體，轉型感測半導體業務，消息刺激股價早段漲停，惟收市倒跌３﹒７％。雖然ＬＥＤ板塊展開

上漲，惟元宇宙概念股亦跟隨大市下跌，宏達電、鈺創、位速、驊訊跌停，威盛、中光電亦跌逾

５％；低軌衛星概念股的事欣科跌停，宏觀、建漢、金居、勝輝電子－ＫＹ、昇貿、台揚、敬鵬

均跌３％－７％。

台股於高位震盪加劇，料情況會持續，惟大市回調亦為投資者帶來機會，建議保留資金，趁

低分注吸納電子板塊的績優股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管

黃振宇》



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