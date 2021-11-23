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即市新聞

23/11/2021 10:08

《窩輪豪情－梁業豪》小心期指２４４３２支持失守

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、電訊業
與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中通快遞
（０２０５７）、舜宇光學科技（０２３８２）與銀河娛樂（０００２７），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、百度（０９８８８）與美團（０３６９０）。
　　今早（２３日）恒指於２４６８９低開，較合理值２４７０６略低。即市首個和第二個重要
支持位現分別為２４６３６和２４４１５，淡友先試攻屬意料之內。現時五大指數中，除紅籌指
數較美指期貨略為偏高外，其餘皆於表現上相若。恒指期貨陰陽燭小時圖上，形勢現屬顯著向淡
，「一浪低於一浪」的局勢仍在發展中。前跌浪低位２４４３２料會被衝擊，不排除支持失守的
可能性。ＭＡＣＤ的Ｄｉｆｆ於零線前掉頭回跌，未能成功出「熊牛」買入訊號，證明即市淡友
完全控制了大局。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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